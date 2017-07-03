Chameleon Window Manager для Windows

Chameleon Window Manager 2.2.0.427

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Описание Chameleon Window Manager 2.2.0.427Описание   Скачать Chameleon Window Manager 2.2.0.427СКАЧАТЬ (3,47 Мб) Скриншоты Chameleon Window Manager 2.2.0.427Скриншоты (6)   Статистика Chameleon Window Manager 2.2.0.427Статистика   Отзывы о Chameleon Window Manager 2.2.0.427Отзывы (0)  
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Chameleon Window Manager - мощный инструмент с помощью которого можно с легкостью настраивать поведение окон приложений, а также добавлять в заголовок окна кнопки с дополнительными функциями. Программа позволяет автоматически закрыть ненужные окна, задавать их размер и положение, перемещать окна к определенному монитору, устанавливать прозрачность, минимизировать их на панели задач и многое другое.

Добавлять кнопки можно в двух режимах: включить во все окна с возможностью их отключения (в случае необходимости), и добавить в указанные пользователем окна. Также можно задавать порядок, в котором кнопки будут отображаться. Присутствуют настраиваемые правила, определяющие размер и положение окна.

Скриншоты Chameleon Window Manager:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $15.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 172
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры - Расширения
 Программа Chameleon Window Manager отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Chameleon Window Manager

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