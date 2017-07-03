Chameleon Window Manager - мощный инструмент с помощью которого можно с легкостью настраивать поведение окон приложений, а также добавлять в заголовок окна кнопки с дополнительными функциями. Программа позволяет автоматически закрыть ненужные окна, задавать их размер и положение, перемещать окна к определенному монитору, устанавливать прозрачность, минимизировать их на панели задач и многое другое.

Добавлять кнопки можно в двух режимах: включить во все окна с возможностью их отключения (в случае необходимости), и добавить в указанные пользователем окна. Также можно задавать порядок, в котором кнопки будут отображаться. Присутствуют настраиваемые правила, определяющие размер и положение окна.