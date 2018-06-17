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Зайцев.нет Музыка для Android

Зайцев.нет Музыка 5.8.4 для Android

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Описание Зайцев.нет Музыка 5.8.4 для AndroidОписание   Скачать Зайцев.нет Музыка 5.8.4 для AndroidСКАЧАТЬ (15,88 Мб) Скриншоты Зайцев.нет Музыка 5.8.4 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Зайцев.нет Музыка 5.8.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Зайцев.нет Музыка 5.8.4 для AndroidОтзывы (27)  
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3.31 из 5, всего оценок - 157
  • Рейтинг программы - 3.31 из 5
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Зайцев.нет Музыка - простая и удобная в использовании программа для портативных устройств на платформе Android, которая позволяет скачивать аудиотреки с популярного ресурса zaycev.net (без необходимости посещения) и из Вконтакте.

Присутствует возможность прослушивания композиций, добавления их в избранное, осуществлять поиск по архиву, просматривать тексты песен и многое другое.

Основные возможности программы Зайцев.нет:

  • Поиск и загрузка музыки с сайта zaycev.net и из Вконтакте.
  • Просмотр всех песен выбранного исполнителя.
  • Сортировка песен по популярности и дате выхода.
  • Наличие встроенного проигрывателя.
  • Просмотр информации об исполнителе.
  • Наличие текста песен.
  • Просмотр сохраненных треков.
  • Возможность изменения цветовой схемы.
  • Наличие опции "Сброс пользователя ВК" (сбрасывает логин и пароль текущего пользователя ВК).
  • Возможность ручной очистки истории поиска.
  • Поддержка прокси.
Что нового в Зайцев.нет Музыка 5.8.4 для Android?
  • Возвращена возможность открыть приложение из виджета.
  • Сразу после оформления подписки предлагаем включить резервное копирование треков. Это сохранит список загруженных треков при удалении и повторной установке приложения.
  • Устранили ошибку при запуске трека из файлового менеджера.
  • Устранили ошибку при запуске трека из раздела по папкам.
Скриншоты Зайцев.нет Музыка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 146 512
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
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Отзывы о программе Зайцев.нет Музыка

Наталья про Zaycev.net 4.17.2 для Android [26-10-2016]

Обновила приложение. Все треки из пункта МОИ ЗАПИСИ исчезли. Снова скачивать?
1 | | Ответить

Улыбастик про Zaycev.net 4.7.0 для Android [02-07-2016]

Пользуюсь приложением как с телефона, так и спланшета. При скачивании путает тексты, причем не с тех, которые у меня есть, а вообще левые какие-то. Хочется, чтоб исправили это, иначе в приложении смысла минус в половину(( в остальном все отлично.
1 | | Ответить

Мадина про Zaycev.net 4.7.0 для Android [17-03-2016]

Все прекрасно все работает, мне нравится!!! Разработчики молодцы, кто выложил, тоже молодцы!!! :)
| | Ответить

пользователь про Zaycev.net 4.7.0 для Android [07-03-2016]

Вообще не заходит и не грузит. Что за херес?
2 | | Ответить

alexsa про Zaycev.net 4.7.0 для Android [02-02-2016]

Приложение одним словом УЖАС
1 | | Ответить

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