Zaycev.net для Android

Zaycev.net 5.0.5 для Android

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Описание Zaycev.net 5.0.5 для AndroidОписание   Скачать Zaycev.net 5.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (9,54 Мб) Скриншоты Zaycev.net 5.0.5 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Zaycev.net 5.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zaycev.net 5.0.5 для AndroidОтзывы (27)  
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3.29 из 5, всего оценок - 155
  • Рейтинг программы - 3.29 из 5
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Зайцев.нет - простая и удобная в использовании программа для портативных устройств на платформе Android, которая позволяет скачивать аудиотреки с популярного ресурса zaycev.net (без необходимости посещения) и из Вконтакте.

Присутствует возможность прослушивания композиций, добавления их в избранное, осуществлять поиск по архиву, просматривать тексты песен и многое другое.

Основные возможности программы Зайцев.нет:

  • Поиск и загрузка музыки с сайта zaycev.net и из Вконтакте.
  • Просмотр всех песен выбранного исполнителя.
  • Сортировка песен по популярности и дате выхода.
  • Наличие встроенного проигрывателя.
  • Просмотр информации об исполнителе.
  • Наличие текста песен.
  • Просмотр сохраненных треков.
  • Возможность изменения цветовой схемы.
  • Наличие опции "Сброс пользователя ВК" (сбрасывает логин и пароль текущего пользователя ВК).
  • Возможность ручной очистки истории поиска.
  • Поддержка прокси.
Скриншоты Zaycev.net:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 143 138
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
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Отзывы о программе Zaycev.net

Наталья про Zaycev.net 4.17.2 для Android [26-10-2016]

Обновила приложение. Все треки из пункта МОИ ЗАПИСИ исчезли. Снова скачивать?
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Улыбастик про Zaycev.net 4.7.0 для Android [02-07-2016]

Пользуюсь приложением как с телефона, так и спланшета. При скачивании путает тексты, причем не с тех, которые у меня есть, а вообще левые какие-то. Хочется, чтоб исправили это, иначе в приложении смысла минус в половину(( в остальном все отлично.
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Мадина про Zaycev.net 4.7.0 для Android [17-03-2016]

Все прекрасно все работает, мне нравится!!! Разработчики молодцы, кто выложил, тоже молодцы!!! :)
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пользователь про Zaycev.net 4.7.0 для Android [07-03-2016]

Вообще не заходит и не грузит. Что за херес?
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alexsa про Zaycev.net 4.7.0 для Android [02-02-2016]

Приложение одним словом УЖАС
1 | | Ответить

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