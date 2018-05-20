Monosnap - "облачный" сервис для быстрого и удобного получения скриншотов и отправки их друзьям и коллегам. Позволяет делать скриншоты активного окна, всего экрана или его части. Есть возможность добавить аннотации и отредактировать готовые снимки. Поддерживает "горячие" клавиши.
Возможности:
Выделение области с точностью до пикселя с 8-кратной лупой.
Редактор изображений: подчеркивание, текст, стрелки, геометрические фигуры. Опция "Размытие".
После авторизации, все скриншоты будут хранится в личном бесплатном пространстве в облаке для снимков.
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует
Отзывы о программе Monosnap
Николай про Monosnap 3.0.6 [20-10-2017]
Отличная программа для нарезки скриншотов, например, для инструкций, есть все нужные инструменты для этого: выделение, стрелки и т.д. Висит в трее и не мешает, как понадобится зажимаешь, например, Ctrl+Alt+5 и выделяешь нужную область. Кроме этой, много горячих комбинаций клавиш. | | Ответить
Елена про Monosnap 3.0.6 [14-12-2016]
Отличная программа,простая в обращении,не нашла сколько максимальное время записи ,но всем советую,спасибо за программу | | Ответить