BrowsingHistoryView - небольшая бесплатная программа, которая получает доступ к данным таких браузеров как Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, и отображает историю посещенных веб-сайтов в сводной таблице. Утилита предоставляет массу полезной информации, как например адрес посещенного сайта, его название, дата и время посещения, используемый браузер, профиль пользователя и др.

Приложение позволяет просматривать историю посещенных страниц для любого профиля пользователя, зарегистрированного в системе. Также присутствует возможность экспортировать полученные результаты в CSV, HTML и XML файл. Программа не требует инсталляции.