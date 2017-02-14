BrowsingHistoryView для Windows

BrowsingHistoryView 1.95

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание BrowsingHistoryView 1.95Описание   Скачать BrowsingHistoryView 1.95СКАЧАТЬ (236 Кб) Скриншоты BrowsingHistoryView 1.95Скриншоты (2)   Статистика BrowsingHistoryView 1.95Статистика   Отзывы о BrowsingHistoryView 1.95Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

BrowsingHistoryView - небольшая бесплатная программа, которая получает доступ к данным таких браузеров как Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, и отображает историю посещенных веб-сайтов в сводной таблице. Утилита предоставляет массу полезной информации, как например адрес посещенного сайта, его название, дата и время посещения, используемый браузер, профиль пользователя и др.

Приложение позволяет просматривать историю посещенных страниц для любого профиля пользователя, зарегистрированного в системе. Также присутствует возможность экспортировать полученные результаты в CSV, HTML и XML файл. Программа не требует инсталляции.

Дополнительные файлы к программе:

Скриншоты BrowsingHistoryView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 632
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам

Отзывы о программе BrowsingHistoryView

Admin

Отзывов о программе BrowsingHistoryView 1.95 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Adobe Flash Player

Calibre

CCleaner

RoboForm

Notepad++

Light Alloy

ProgDVB

CDBurnerXP

The Bat! Home

SUMo

Battery Mode

CheMax Rus

Opera

Hard Disk Sentinel

ACE Stream

Virtual DJ

Kodi

GPU-Z

K-Lite Codec Pack

Балаболка

 
 