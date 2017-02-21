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Prism Video Converter Plus для Windows

Prism Video Converter Plus 2.63

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Описание Prism Video Converter Plus 2.63Описание   Скачать Prism Video Converter Plus 2.63СКАЧАТЬ (623 Кб) Скриншоты Prism Video Converter Plus 2.63Скриншоты (5)   Статистика Prism Video Converter Plus 2.63Статистика   Отзывы о Prism Video Converter Plus 2.63Отзывы (0)  
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Prism Video Converter Plus - простой в использовании мультиформатный видео конвертер, который позволяет пользователю с легкостью преобразовать файлы AVI, MP4, WMV, MOV, MPEG, FLV, DVD, MKV и др.

Присутствует возможность настройки кодирования, изменения размера видео, регулировать яркость, контрастность и гамму, применять некоторые фильтры (негатив, сепия и т.д.), добавлять текст и многое другое. Также можно воспользоваться функцией предварительного просмотра видео для ознакомления с результатом конвертирования.

Скриншоты Prism Video Converter Plus:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $50.00
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 214
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы

Отзывы о программе Prism Video Converter Plus

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