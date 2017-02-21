Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 Prism Video Converter Plus - простой в использовании мультиформатный видео конвертер, который позволяет пользователю с легкостью преобразовать файлы AVI, MP4, WMV, MOV, MPEG, FLV, DVD, MKV и др. Присутствует возможность настройки кодирования, изменения размера видео, регулировать яркость, контрастность и гамму, применять некоторые фильтры (негатив, сепия и т.д.), добавлять текст и многое другое. Также можно воспользоваться функцией предварительного просмотра видео для ознакомления с результатом конвертирования.