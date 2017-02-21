Debut Video Capture - удобный инструмент для захвата видео с экрана ПК, web-камеры, сетевой IP-камеры и других подключенных видеоустройств (например ТВ-тюнеров), и последующего сохранения результата на жестком диске в форматах avi, wmv, flv, mpg, 3gp, mp4, mov и других (в том числе для различных портативных устройств, включая iPhone, PSP, PS3, Xbox360, iPod). Можно осуществлять захват видео как отдельного окна, так и выделенной области или всего экрана.
Присутствует возможность настройки кодирования, изменения размера видео, добавления текстовых надписей, регулировки яркости, контрастности и гаммы, применения фильтров (сепия, негатив и пр.), подсветка курсора мыши, прокрутка записываемого окна, запись по расписанию, поддержка "горячих" клавиш и многое другое.
Искал что либо по вопросу видео захвата для оцифровки видеокассет, перепробовал разной лабуды, однако эта прога оказалась лучше других. Пишет как надо и настраивается отлично.Мне понравилась. | | Ответить
Nick про Debut Video Capture 2.14 [07-07-2015]
фиг знает. но по ходу, это -демо версия | | Ответить
Владимир про Debut Video Capture 2.12 [21-04-2015]
скачал, запустил, норм сохраняет видео с вебки. т.к. нужно было запилить видос в реальном времени с вебки. чтобы преподы могли читать лекции и выкидывать в мудл. норм. для этих нужд хватает. 1 | | Ответить
Алексей про Debut Video Capture 2.05 [22-12-2014]
Единственная прога которая чётко захватывает с EasyCAP . спасибо огромное! 1 | 1 | Ответить
Rancis про Debut Video Capture 2.00 [29-07-2014]
Не качайте ЭТО! После того, как разочаруетесь в программе и захотите её удалить, вы не сможете этого сделать. Даже после перезагрузки она где то сама себя запускает и этого не видно в диспетчере задач. Чистка реестра от неё занимает порядка 15-ти минут - так долго потому, что ОНА вписала себя везде. 4 | 2 | Ответить