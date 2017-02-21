Debut Video Capture для Windows

Debut Video Capture 3.07

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Описание Debut Video Capture 3.07Описание   Скачать Debut Video Capture 3.07СКАЧАТЬ (1,6 Мб) Скриншоты Debut Video Capture 3.07Скриншоты (3)   Статистика Debut Video Capture 3.07Статистика   Отзывы о Debut Video Capture 3.07Отзывы (11)  
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4.34 из 5, всего оценок - 40
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
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Debut Video Capture - удобный инструмент для захвата видео с экрана ПК, web-камеры, сетевой IP-камеры и других подключенных видеоустройств (например ТВ-тюнеров), и последующего сохранения результата на жестком диске в форматах avi, wmv, flv, mpg, 3gp, mp4, mov и других (в том числе для различных портативных устройств, включая iPhone, PSP, PS3, Xbox360, iPod). Можно осуществлять захват видео как отдельного окна, так и выделенной области или всего экрана.

Присутствует возможность настройки кодирования, изменения размера видео, добавления текстовых надписей, регулировки яркости, контрастности и гаммы, применения фильтров (сепия, негатив и пр.), подсветка курсора мыши, прокрутка записываемого окна, запись по расписанию, поддержка "горячих" клавиш и многое другое.

Скриншоты Debut Video Capture:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $27.96
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 26 081
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Захват экрана
 Вирусов нет в Debut Video Capture 2.26 ( 8 Январь 2016)

Отзывы о программе Debut Video Capture

Petr про Debut Video Capture 2.26 [26-02-2016]

Искал что либо по вопросу видео захвата для оцифровки видеокассет, перепробовал разной лабуды, однако эта прога оказалась лучше других. Пишет как надо и настраивается отлично.Мне понравилась.
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Nick про Debut Video Capture 2.14 [07-07-2015]

фиг знает. но по ходу, это -демо версия
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Владимир про Debut Video Capture 2.12 [21-04-2015]

скачал, запустил, норм сохраняет видео с вебки. т.к. нужно было запилить видос в реальном времени с вебки. чтобы преподы могли читать лекции и выкидывать в мудл. норм. для этих нужд хватает.
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Алексей про Debut Video Capture 2.05 [22-12-2014]

Единственная прога которая чётко захватывает с EasyCAP . спасибо огромное!
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Rancis про Debut Video Capture 2.00 [29-07-2014]

Не качайте ЭТО! После того, как разочаруетесь в программе и захотите её удалить, вы не сможете этого сделать. Даже после перезагрузки она где то сама себя запускает и этого не видно в диспетчере задач. Чистка реестра от неё занимает порядка 15-ти минут - так долго потому, что ОНА вписала себя везде.
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