PhotoStage Slideshow - удобный и простой в использовании инструмент для создания слайд-шоу и презентаций. Программа позволяет пользователю с легкостью комбинировать цифровые изображения, видеоролики, музыку, добавлять к ним эффекты переходов, текст и водяные знаки, собственные комментарии, настраивать яркость, насыщенность и цвет, кадрировать и вращать картинки и многое другое.

Готовое слайд-шоу можно записать на CD/DVD или Blu-ray диски, сохранить на жестком диске в формате avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4 или mov, подготовить для просмотра на различных портативных устройствах, включая iPod, iPhone, iPаd, PSP, Mobile Phone, Pocket PC, опубликовать на YouTube или Facebook, а также экспортировать в Flash. Поддерживаются практически все популярные аудио, видео и графические форматы.