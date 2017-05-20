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MediaHuman YouTube Downloader для Windows

MediaHuman YouTube Downloader 3.9.8.13

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Описание MediaHuman YouTube Downloader 3.9.8.13Описание   Скачать MediaHuman YouTube Downloader 3.9.8.13СКАЧАТЬ (23,86 Мб) Скриншоты MediaHuman YouTube Downloader 3.9.8.13Скриншоты (4)   Статистика MediaHuman YouTube Downloader 3.9.8.13Статистика   Отзывы о MediaHuman YouTube Downloader 3.9.8.13Отзывы (1)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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MediaHuman YouTube Downloader - удобное приложение с помощью которого можно быстро и легко загрузить понравившийся видеоклип или трейлер с YouTube, и сохранить на его ПК в любом доступном формате (MP4, FLV, WebM, DivX/Xvid, MOV, MPEG2/MPEG4, Apple TV, PSP, iPod, iPad, iPhone PS3, Wii, Xbox360, Zune и др.). Достаточно добавить ссылку на ролик, выбрать качество скачиваемого видео, указать необходимый формат и начать загрузку. Кроме того программа может отслеживать буфер обмена, и при обнаружении ссылки, начинает загрузку автоматически.

Скриншоты MediaHuman YouTube Downloader:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение в работе программы20 скачанных файлов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 694
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Загрузка файлов
 Программа MediaHuman YouTube Downloader отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе MediaHuman YouTube Downloader

Витас про MediaHuman YouTube Downloader 3.8.4 [06-01-2016]

Отличная программа, кириллицу поддерживает на все 100 (в смысле файлов с русскими именами), интерфейс простой и понятный, не лезет куда не надо - в плане интеграции с браузерами. Есть масса настроек для требовательных пользователей. В общем, за такие деньги - просто великолепно!
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