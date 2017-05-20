MediaHuman YouTube Downloader - удобное приложение с помощью которого можно быстро и легко загрузить понравившийся видеоклип или трейлер с YouTube, и сохранить на его ПК в любом доступном формате (MP4, FLV, WebM, DivX/Xvid, MOV, MPEG2/MPEG4, Apple TV, PSP, iPod, iPad, iPhone PS3, Wii, Xbox360, Zune и др.). Достаточно добавить ссылку на ролик, выбрать качество скачиваемого видео, указать необходимый формат и начать загрузку. Кроме того программа может отслеживать буфер обмена, и при обнаружении ссылки, начинает загрузку автоматически.
Free MP4 Video Converter - конвертер видео файлов различных форматов в МР4 формат для проигрывания на мультимедийных устройствах
Отзывы о программе MediaHuman YouTube Downloader
Витас про MediaHuman YouTube Downloader 3.8.4 [06-01-2016]
Отличная программа, кириллицу поддерживает на все 100 (в смысле файлов с русскими именами), интерфейс простой и понятный, не лезет куда не надо - в плане интеграции с браузерами. Есть масса настроек для требовательных пользователей. В общем, за такие деньги - просто великолепно! 1 | | Ответить