Switch Audio File Converter для Windows

Switch Audio File Converter 5.12

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Описание Switch Audio File Converter 5.12Описание   Скачать Switch Audio File Converter 5.12СКАЧАТЬ (632 Кб) Скриншоты Switch Audio File Converter 5.12Скриншоты (5)   Статистика Switch Audio File Converter 5.12Статистика   Отзывы о Switch Audio File Converter 5.12Отзывы (0)  
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Switch Audio File Converter Plus - небольшой, но в то же время очень легкий в применении конвертер аудио файлов, с помощью которого можно быстро преобразовать аудиотреки практически во все популярные форматы, включая wav, mp3, wma, ogg, mid, flac, amr, aac, cda, gsm, dss, wmv и др. Также в программе присутствует возможность извлекать аудиодорожки из видео, встроенный редактор тегов, имеется функция предварительного прослушивания, пакетное преобразование файлов, автоматическая нормализация звука при конвертировании, настройка кодирования и пр.

Скриншоты Switch Audio File Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $13.99
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 870
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
 Вирусов нет в Switch Audio File Converter 4.79 ( 3 Август 2015)

Отзывы о программе Switch Audio File Converter

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