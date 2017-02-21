Switch Audio File Converter 5.12 Описание СКАЧАТЬ ( 632 Кб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Switch Audio File Converter Plus - небольшой, но в то же время очень легкий в применении конвертер аудио файлов, с помощью которого можно быстро преобразовать аудиотреки практически во все популярные форматы, включая wav, mp3, wma, ogg, mid, flac, amr, aac, cda, gsm, dss, wmv и др. Также в программе присутствует возможность извлекать аудиодорожки из видео, встроенный редактор тегов, имеется функция предварительного прослушивания, пакетное преобразование файлов, автоматическая нормализация звука при конвертировании, настройка кодирования и пр. Скриншоты Switch Audio File Converter: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $13.99 Ограничение в работе программы 14 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 1 870 Разработчик NCH Software Последнее обновление 21.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Конверторы Отзывы о программе Switch Audio File Converter Admin Отзывов о программе Switch Audio File Converter 5.12 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости