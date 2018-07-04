RecordPad Sound Recorder для Windows

RecordPad Sound Recorder 7.04

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Описание RecordPad Sound Recorder 7.04Описание   Скачать RecordPad Sound Recorder 7.04СКАЧАТЬ (753 Кб) Скриншоты RecordPad Sound Recorder 7.04Скриншоты (2)   Статистика RecordPad Sound Recorder 7.04Статистика   Отзывы о RecordPad Sound Recorder 7.04Отзывы (2)  
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4.69 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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RecordPad Sound Recorder - небольшая и простая в использовании утилита для записи аудио с различных источников звука (встроенная система микрофонов, внешний микрофон, стерео микшер и др.), с последующим сохранением на жестком диске в формате WAV, MP3 или AIFF. Присутствует возможность настройки кодирования выходного файла, поддержка "горячих" клавиш и командной строки. По окончанию записи готовое аудио можно автоматически отправить по Email или загрузить на FTP-сервер.

Скриншоты RecordPad Sound Recorder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $20.99
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 663
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса
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Отзывы о программе RecordPad Sound Recorder

валерий про RecordPad Sound Recorder 5.28 [16-05-2015]

пользуюсь версией 5.12, нареканий нет, функциональность программы меня устраивает
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ALTERNATE про RecordPad Sound Recorder 4.13 [15-11-2012]

После удаления программы на ПК пропал звук совсем.
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