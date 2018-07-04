AV Voice Changer Diamond 9.5.21 AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении MorphVOX Junior 2.9 MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и воспользоваться полученным результатом в любом сервисе голосового GoldWave 6.32 GoldWave - отличный аудиоредактор, позволяющий обрабатывать и редактировать все наиболее популярные форматы файлов (WAV, MP3, OGG, AIF, AFC и др.). Присутствуют

Dictaphone 1.0.6.128 Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио с любого источника (встроенные и внешние микрофоны, стерео микшеры и Voxal Voice Changer 1.38 Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона, Moo0 VoiceRecorder 1.46 Moo0 VoiceRecorder - простая утилита для записи звука. Можно записывать в нескольких режимах: "Только Голос"/"Голос и Звук ПК"/"Только Звук ПК"