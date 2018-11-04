CreateInstall для Windows

CreateInstall 8.4.9

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Описание CreateInstall 8.4.9Описание   Скачать CreateInstall 8.4.9СКАЧАТЬ (4,47 Мб) Скриншоты CreateInstall 8.4.9Скриншоты (3)   Статистика CreateInstall 8.4.9Статистика   Отзывы о CreateInstall 8.4.9Отзывы (4)  
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3.92 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 3.92 из 5
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CreateInstall - универсальный, гибкий и мощный инсталлятор как для профессиональных разработчиков, так и для начинающих. С помощью этой программы Вы можете создать полнофункциональные инсталляционные программы для Ваших приложений, а также самораспаковывающиеся архивы с высокой степенью сжатия и многое другое.

Основу программы CreateInstall составляет скриптовый язык программирования, который обеспечивает очень большую универсальность и мощность, что позволяет Вам создавать инсталляции высокого уровня сложности. Программа имеет гибкий интерфейс и вместе с удобными "мастерами" позволяет легко создавать инсталляционные файлы.

Скриншоты CreateInstall:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3000 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 157
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнсталляторы
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Отзывы о программе CreateInstall

Igor-Alla про CreateInstall 5.7.1 [03-10-2010]

Автору огромное спс!
Отличная прога!
Народ какай не пожалееш!;)
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Jekyll про CreateInstall [18-10-2004]

(Для автора! =) ) Прога выкидывает плохие окошки,требуя регистрации. Вся пакость лежит в DLL-ке,забыл имя! Забавно то, что автор засетапил свою прогу,своей-же! И подарил не матерящеюся Dll. Она в темпе появляется... Хватай вовремя!
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Стасик про CreateInstall [24-05-2004]

А она на русском или ее можно русифицировать?
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sav про CreateInstall [27-03-2004]

Прога не плохая но требует лекарства :) которое впринципе не трудно находится ;) так что люди качайте пробуйте, я лично добавил её в свой набор инструментальных программ.
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