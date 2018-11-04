CreateInstall - универсальный, гибкий и мощный инсталлятор как для профессиональных разработчиков, так и для начинающих. С помощью этой программы Вы можете создать полнофункциональные инсталляционные программы для Ваших приложений, а также самораспаковывающиеся архивы с высокой степенью сжатия и многое другое.
Основу программы CreateInstall составляет скриптовый язык программирования, который обеспечивает очень большую универсальность и мощность, что позволяет Вам создавать инсталляции высокого уровня сложности. Программа имеет гибкий интерфейс и вместе с удобными "мастерами" позволяет легко создавать инсталляционные файлы.
Это профессиональный инсталлятор программ который позволит Вам с легкостью создавать великолепные установочные программы для Ваших Windows приложений
Отзывы о программе CreateInstall
Igor-Alla про CreateInstall 5.7.1 [03-10-2010]
Автору огромное спс!
Отличная прога!
Народ какай не пожалееш!;) | | Ответить
Jekyll про CreateInstall [18-10-2004]
(Для автора! =) ) Прога выкидывает плохие окошки,требуя регистрации. Вся пакость лежит в DLL-ке,забыл имя! Забавно то, что автор засетапил свою прогу,своей-же! И подарил не матерящеюся Dll. Она в темпе появляется... Хватай вовремя! | 1 | Ответить
Стасик про CreateInstall [24-05-2004]
А она на русском или ее можно русифицировать? 1 | | Ответить
sav про CreateInstall [27-03-2004]
Прога не плохая но требует лекарства :) которое впринципе не трудно находится ;) так что люди качайте пробуйте, я лично добавил её в свой набор инструментальных программ. | | Ответить