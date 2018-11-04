CreateInstall - универсальный, гибкий и мощный инсталлятор как для профессиональных разработчиков, так и для начинающих. С помощью этой программы Вы можете создать полнофункциональные инсталляционные программы для Ваших приложений, а также самораспаковывающиеся архивы с высокой степенью сжатия и многое другое.

Основу программы CreateInstall составляет скриптовый язык программирования, который обеспечивает очень большую универсальность и мощность, что позволяет Вам создавать инсталляции высокого уровня сложности. Программа имеет гибкий интерфейс и вместе с удобными "мастерами" позволяет легко создавать инсталляционные файлы.