ТОП-сегодня раздела "Инсталляторы" Inno Setup 5.6.1 Inno Setup - бесплатный инструмент для создания инсталляторов с большим количеством полезных функций. Позволяет определить все записи в файлах реестра и UPX 3.94 UPX - бесплатный, портируемый упаковщик исполняемых файлов. Поддерживает множество форматов, включая COM, EXE, SYS. После упаковки UPX-ом Ваши файлы занимают минимум Free UPX 2.4 Free UPX - графический интерфейс для UPX (the Ultimate Packer for eXecutables). Позволяет сжимать и распаковывать файлы, производимые в соответствии с Microsoft Cameyo 3.1.1517 Cameyo - отличное приложение для создания портативных версий любых программ и утилит Smart Install Maker 5.04 Smart Install Maker - мощная программа для создания инсталляторов. Обладает простым и понятным интерфейсом, а также полным набором необходимых функций для создания Actual Installer 7.0 Это профессиональный инсталлятор программ который позволит Вам с легкостью создавать великолепные установочные программы для Ваших Windows приложений