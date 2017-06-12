Microsoft ActiveSync 4.5 Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации различных мобильных устройств под управлением Windows Mobile с ПК. Mobogenie 3.3.7 Mobogenie - одно из лучших приложений для полного контроля и управления всем контентом на Android-устройствах при помощи персонального компьютера Razer Synapse 2.20.15.822 Razer Synapse - полезный софт, представляющий собой сеть настроек для геймеров на базе облачного хранилища данных. Позволяет сохранять параметры всех устройств Razer

Folder Size 3.4.0.0 Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них Dropbox 27.4.22 Dropbox - бесплатный и удобный в использовании клиент для работы с облачным сервисом хранения данных. Приложение позволяет пользователю обмениваться файлами, Duplicate Remover Free 1.5 Duplicate Remover Free - простая программа, которая поможет вам легко найти и удалить дубликаты файлов. С ее помощью вы сможете освободить дисковое пространство и