PureSync - бесплатная программа для синхронизации данных и резервного копирования. Поддерживает предварительный просмотр синхронизированных папок, имеет много фильтров, FTP и сетевые устройства, которые поддерживаются как серверные папки.
Особенности программы:
Автоматическая синхронизация/резервное копирование может выполняться по плану, при подключении USB устройства или цифровой камеры, при внесении изменений, на открытии/закрытии файла или при заданных пользователем событиях..
3 режима резервного копирования: в ручном режиме, по расписанию, в случае изменения файла.
Резервное копирование файлов и целых папок.
Позволяет открывать/блокировать файлы.
Импорт файлов с цифровых камер. Копирование только новых фотографий.
Передача файлов с одного компьютера на другой.
Настройка дополнительных параметров: файлы исключения, конфликты управления, параметры сравнения и др.
Duplicate Remover Free - простая программа, которая поможет вам легко найти и удалить дубликаты файлов. С ее помощью вы сможете освободить дисковое пространство и
Отзывы о программе PureSync
Аноним про PureSync 4.4.2 [31-07-2016]
Я весь диск с, с системой пробовал сделать для бекапа размер 100 Гб с чем-то ждал 2 часа с чем-то потом кучу появилось в
моём компьютере винчестеров я удивился может даже испугался ещё и отменил выполнение задачи.Жаль как то долго и что-то
неожиданное появляется в программе. | | Ответить
Александр про PureSync 3.6.2 [23-10-2012]
Нужно покупать про версию если хотите чтобы архив сжимался | | Ответить