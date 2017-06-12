PureSync для Windows

PureSync 4.5.5

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Описание PureSync 4.5.5Описание   Скачать PureSync 4.5.5СКАЧАТЬ (8,93 Мб) Скриншоты PureSync 4.5.5Скриншоты (9)   Статистика PureSync 4.5.5Статистика   Отзывы о PureSync 4.5.5Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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PureSync - бесплатная программа для синхронизации данных и резервного копирования. Поддерживает предварительный просмотр синхронизированных папок, имеет много фильтров, FTP и сетевые устройства, которые поддерживаются как серверные папки.

Особенности программы:

  • Автоматическая синхронизация/резервное копирование может выполняться по плану, при подключении USB устройства или цифровой камеры, при внесении изменений, на открытии/закрытии файла или при заданных пользователем событиях..
  • 3 режима резервного копирования: в ручном режиме, по расписанию, в случае изменения файла.
  • Резервное копирование файлов и целых папок.
  • Позволяет открывать/блокировать файлы.
  • Импорт файлов с цифровых камер. Копирование только новых фотографий.
  • Передача файлов с одного компьютера на другой.
  • Настройка дополнительных параметров: файлы исключения, конфликты управления, параметры сравнения и др.
Скриншоты PureSync:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 553
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация - Резервное копирование
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Отзывы о программе PureSync

Аноним про PureSync 4.4.2 [31-07-2016]

Я весь диск с, с системой пробовал сделать для бекапа размер 100 Гб с чем-то ждал 2 часа с чем-то потом кучу появилось в
моём компьютере винчестеров я удивился может даже испугался ещё и отменил выполнение задачи.Жаль как то долго и что-то
неожиданное появляется в программе.
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Александр про PureSync 3.6.2 [23-10-2012]

Нужно покупать про версию если хотите чтобы архив сжимался
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