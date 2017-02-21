Voxal Voice Changer для Windows

Voxal Voice Changer 1.38

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Описание Voxal Voice Changer 1.38Описание   Скачать Voxal Voice Changer 1.38СКАЧАТЬ (990 Кб) Скриншоты Voxal Voice Changer 1.38Скриншоты (1)   Статистика Voxal Voice Changer 1.38Статистика   Отзывы о Voxal Voice Changer 1.38Отзывы (4)  
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4.41 из 5, всего оценок - 39
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона, добавление эха и др.) в режиме реального времени. Эффекты могут добавляться в любой последовательности и в любых комбинациях, что позволяет до неузнаваемости исказить Ваш голос. Захват звука может осуществляться из различных источников, присутствует возможность предварительного прослушивания, а также поддерживаются наиболее популярные аудио форматы.

Скриншоты Voxal Voice Changer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 13 058
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса - Редакторы аудио
 Вирусов нет в Voxal Voice Changer 1.25 ( 2 Сентябрь 2015)

Отзывы о программе Voxal Voice Changer

Кирилл про Voxal Voice Changer 1.25 [13-10-2015]

программа не умеет работать со студийными звуковыми картами. Она их видит, но ниакие эффекты не накладывает
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Tarsonis про Voxal Voice Changer 0.91 Beta [02-01-2013]

приношу свои извинения за поспешные выводы по поводу работы программы - все в норме пришлось повозится
с настройками звука а в остальном скажу что сильно грузит процессор и это при 3ГГц и 4Гб оперативки
вобщем то все работает но такого качества как от MorphVOX Pro добится так и не смог несмотря на многочисленые регулировки - считаю неплохая альтернатива платным программам по изменению голоса
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Tarsonis про Voxal Voice Changer 0.91 Beta [30-12-2012]

прога не работает - стоит какойто 1 эффект кажется эхо - ни один ползунок ничего не дает хотя эффекты на вкладках переключяются исправно и на вкладке микрофон стоит значек что он не подключен ? пробовал через панель управления - звук - микрофон ничего не получяется (что за оказия) может кто подскажет что еще можно сделать RA0LGO1955@Mail.ru
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Юрий про Voxal Voice Changer 0.91 Beta [11-09-2012]

Много видел подобных прог, работающих с питчем, а вот прог синтез-частотного подбора из спец сэмплов (образец голоса) не видел пока.(хотел сделать. архаично и сложно, это ж надо распознавание речи, подбор из кусочков, одно слово - миллион операций... Ой, да ну его! прикинул как она проц грузить будет... :(
Может кто нибудь и сотворит когда нибудь такое чудо.
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