Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона, добавление эха и др.) в режиме реального времени. Эффекты могут добавляться в любой последовательности и в любых комбинациях, что позволяет до неузнаваемости исказить Ваш голос. Захват звука может осуществляться из различных источников, присутствует возможность предварительного прослушивания, а также поддерживаются наиболее популярные аудио форматы.

Отзывы о программе Voxal Voice Changer Кирилл программа не умеет работать со студийными звуковыми картами. Она их видит, но ниакие эффекты не накладывает

| | Ответить Tarsonis приношу свои извинения за поспешные выводы по поводу работы программы - все в норме пришлось повозится

с настройками звука а в остальном скажу что сильно грузит процессор и это при 3ГГц и 4Гб оперативки

вобщем то все работает но такого качества как от MorphVOX Pro добится так и не смог несмотря на многочисленые регулировки - считаю неплохая альтернатива платным программам по изменению голоса

| | Ответить Tarsonis прога не работает - стоит какойто 1 эффект кажется эхо - ни один ползунок ничего не дает хотя эффекты на вкладках переключяются исправно и на вкладке микрофон стоит значек что он не подключен ? пробовал через панель управления - звук - микрофон ничего не получяется (что за оказия) может кто подскажет что еще можно сделать RA0LGO1955@Mail.ru

2 | | Ответить Юрий Много видел подобных прог, работающих с питчем, а вот прог синтез-частотного подбора из спец сэмплов (образец голоса) не видел пока.(хотел сделать. архаично и сложно, это ж надо распознавание речи, подбор из кусочков, одно слово - миллион операций... Ой, да ну его! прикинул как она проц грузить будет... :(

Может кто нибудь и сотворит когда нибудь такое чудо.

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