BroadWave Streaming Audio для Windows

BroadWave Streaming Audio 2.00

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Описание BroadWave Streaming Audio 2.00Описание   Скачать BroadWave Streaming Audio 2.00СКАЧАТЬ (543 Кб) Скриншоты BroadWave Streaming Audio 2.00Скриншоты (3)   Статистика BroadWave Streaming Audio 2.00Статистика   Отзывы о BroadWave Streaming Audio 2.00Отзывы (0)  
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BroadWave Streaming Audio - программа, позволяющая организовать трансляцию потокового аудио по сети, которое затем можно воспроизвести в любом популярном браузере, включая Internet Explorer, Firefox, Safari и Google Chrome. Также присутствует возможность сохранять понравившиеся композиции в виде WAV файлов.

Поддерживаются наиболее популярные аудио форматы (wav, mp3, ogg, wma, aac, aiff, flac, ape и др.), можно передавать целые плейлисты, организовывать до восьми трансляций с одного ПК и многое другое. Кроме того приложение отображает количество пользователей, подключенных к выбранной трансляции (можно одновременно подключиться до 500 слушателям).

Скриншоты BroadWave Streaming Audio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $55.99
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 594
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Радио, TV плееры - другое
 Вирусов нет в BroadWave Streaming Audio 1.22 ( 8 Сентябрь 2012)

Отзывы о программе BroadWave Streaming Audio

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