BroadWave Streaming Audio - программа, позволяющая организовать трансляцию потокового аудио по сети, которое затем можно воспроизвести в любом популярном браузере, включая Internet Explorer, Firefox, Safari и Google Chrome. Также присутствует возможность сохранять понравившиеся композиции в виде WAV файлов.

Поддерживаются наиболее популярные аудио форматы (wav, mp3, ogg, wma, aac, aiff, flac, ape и др.), можно передавать целые плейлисты, организовывать до восьми трансляций с одного ПК и многое другое. Кроме того приложение отображает количество пользователей, подключенных к выбранной трансляции (можно одновременно подключиться до 500 слушателям).