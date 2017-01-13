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Яндекс.Такси для Android

Яндекс.Такси 3.25.2 для Android

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Описание Яндекс.Такси 3.25.2 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Такси 3.25.2 для AndroidСКАЧАТЬ (26,21 Мб) Скриншоты Яндекс.Такси 3.25.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Яндекс.Такси 3.25.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Такси 3.25.2 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Яндекс.Такси - программа для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой пользователь может найти и заказать находящееся неподалеку такси. Приложение предлагает большое количество автомобилей (более 2000) и различных служб.

При выборе такси можно указать дополнительные параметры, например курящий/некурящий салон, возможность перевозки животных, наличие кондиционера и др. Также можно ознакомиться с тарифами выбранной службы, оформить предварительный заказ, отслеживать перемещение выбранной машины по карте и многое другое.

На данное время сервис доступен только для таких городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Пермь, Омск, Минск, Ереван, Алматы, Тбилиси и Киев.

Что нового в Яндекс.Такси 3.25.2 для Android?
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Скриншоты Яндекс.Такси:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 13 251
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск - другое

Отзывы о программе Яндекс.Такси

Admin

Отзывов о программе Яндекс.Такси 3.25.2 для Android пока нет, можете добавить...

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