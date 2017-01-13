Яндекс.Такси - программа для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой пользователь может найти и заказать находящееся неподалеку такси. Приложение предлагает большое количество автомобилей (более 2000) и различных служб.

При выборе такси можно указать дополнительные параметры, например курящий/некурящий салон, возможность перевозки животных, наличие кондиционера и др. Также можно ознакомиться с тарифами выбранной службы, оформить предварительный заказ, отслеживать перемещение выбранной машины по карте и многое другое.

На данное время сервис доступен только для таких городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Пермь, Омск, Минск, Ереван, Алматы, Тбилиси и Киев.