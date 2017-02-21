Express Zip Plus для Windows

Express Zip Plus 3.03

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Описание Express Zip Plus 3.03Описание   Скачать Express Zip Plus 3.03СКАЧАТЬ (1,08 Мб) Скриншоты Express Zip Plus 3.03Скриншоты (3)   Статистика Express Zip Plus 3.03Статистика   Отзывы о Express Zip Plus 3.03Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Express Zip Plus - небольшой и простой в использовании архиватор, с помощью которого можно быстро и легко создавать архивы, а также извлекать и эффективно управлять сжатыми файлами и папками. Поддерживаются наиболее распространенные форматы (rar, cab, tar, 7z, iso и др.), присутствует возможность шифрования архивов, сжатие файлов для передачи по электронной почте, разделение больших архивов на несколько частей, запись распакованных архивов на CD/DVD-диски, интеграция в контекстное меню Проводника и многое другое.

Скриншоты Express Zip Plus:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $13.99
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 979
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
 Вирусов нет в Express Zip Plus 2.33 (13 Июль 2015)

Отзывы о программе Express Zip Plus

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Отзывов о программе Express Zip Plus 3.03 пока нет, можете добавить...

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