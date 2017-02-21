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5 Orion File Recovery Software - небольшая и простая в использовании утилита, с помощью которой можно восстановить удаленные файлы или папки. Программа сканирует жесткие диски, USB флэш-накопители и карты памяти, подключенные к компьютеру, отображает список найденных файлов, после чего их можно восстановить или перезаписать, чтобы предотвратить будущее восстановление. Поддерживаются файловые системы FAT и NTFS, имеется фильтр для задания более точных критериев поиска файлов, а также присутствует мастер восстановления и перезаписи.