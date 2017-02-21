Orion File Recovery Software для Windows

Orion File Recovery Software 1.11

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Описание Orion File Recovery Software 1.11Описание   Скачать Orion File Recovery Software 1.11СКАЧАТЬ (236 Кб) Скриншоты Orion File Recovery Software 1.11Скриншоты (4)   Статистика Orion File Recovery Software 1.11Статистика   Отзывы о Orion File Recovery Software 1.11Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Orion File Recovery Software - небольшая и простая в использовании утилита, с помощью которой можно восстановить удаленные файлы или папки. Программа сканирует жесткие диски, USB флэш-накопители и карты памяти, подключенные к компьютеру, отображает список найденных файлов, после чего их можно восстановить или перезаписать, чтобы предотвратить будущее восстановление. Поддерживаются файловые системы FAT и NTFS, имеется фильтр для задания более точных критериев поиска файлов, а также присутствует мастер восстановления и перезаписи.

Скриншоты Orion File Recovery Software:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 800
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
 Вирусов нет в Orion File Recovery Software 1.05 (13 Сентябрь 2012)

Отзывы о программе Orion File Recovery Software

sergonok про Orion File Recovery Software 1.05 [13-09-2012]

отстой, нихрена из удалённого не видит (((
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