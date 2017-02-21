Verity Child Monitoring Software для Windows

Verity Child Monitoring Software 1.15

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Описание Verity Child Monitoring Software 1.15Описание   Скачать Verity Child Monitoring Software 1.15СКАЧАТЬ (374 Кб) Скриншоты Verity Child Monitoring Software 1.15Скриншоты (3)   Статистика Verity Child Monitoring Software 1.15Статистика   Отзывы о Verity Child Monitoring Software 1.15Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Verity Child Monitoring Software - бесплатная и простая в использовании программа, с помощью которой можно контролировать активность компьютера во время Вашего отсутствия (например можно отслеживать, что делает ребенок на ПК и какие сайты посещает, в то время когда Вы находитесь на работе).

При первом запуске приложение попросит Вас указать адрес электронной почты и пароль, для доступа к результатам мониторинга через защищенный паролем веб-интерфейс, после чего Child Monitoring работает в фоновом режиме, регистрируя при этом перечень посещенных веб-сайтов, количество времени проведенное в каждом запущенном приложении, а также подсчитывает количество нажатий клавиш и щелчков мыши для измерения активности, делает скриншоты активного окна или рабочего стола через определенные промежутки времени и пр. Кроме того присутствует возможность установить лимиты времени на использование компьютером.

Скриншоты Verity Child Monitoring Software:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 971
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа - другое - Мониторинг, Анализ
 Вирусов нет в Verity Child Monitoring Software 1.11 (14 Сентябрь 2012)

Отзывы о программе Verity Child Monitoring Software

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