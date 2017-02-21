Verity Child Monitoring Software - бесплатная и простая в использовании программа, с помощью которой можно контролировать активность компьютера во время Вашего отсутствия (например можно отслеживать, что делает ребенок на ПК и какие сайты посещает, в то время когда Вы находитесь на работе).

При первом запуске приложение попросит Вас указать адрес электронной почты и пароль, для доступа к результатам мониторинга через защищенный паролем веб-интерфейс, после чего Child Monitoring работает в фоновом режиме, регистрируя при этом перечень посещенных веб-сайтов, количество времени проведенное в каждом запущенном приложении, а также подсчитывает количество нажатий клавиш и щелчков мыши для измерения активности, делает скриншоты активного окна или рабочего стола через определенные промежутки времени и пр. Кроме того присутствует возможность установить лимиты времени на использование компьютером.