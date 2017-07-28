WifiInfoView для Windows

WifiInfoView 2.27

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WifiInfoView 2.27Описание   Скачать WifiInfoView 2.27СКАЧАТЬ (314 Кб) Скриншоты WifiInfoView 2.27Скриншоты (2)   Статистика WifiInfoView 2.27Статистика   Отзывы о WifiInfoView 2.27Отзывы (2)  
Оцените программу!
3.78 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 3.78 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WifiInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует ближайшие беспроводные сети, и отображает массу полезной информации, как например имя сети (SSID), MAC-адрес, тип PHY (802.11 g/n), мощность и качество сигнала, используемая частота, номер канала, максимальная скорость, модель маршрутизатора, наличие или отсутствие пароля и многое другое.

В нижней панели главного окна WifiInfoView отображается полученная информация, которая представлена в шестнадцатеричном формате. Также присутствует возможность группировать обнаруженные беспроводные сети по номеру канала, модели маршрутизатора, типу PHY или максимальной скорости.

Дополнительные файлы к программе:

Скриншоты WifiInfoView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)9 / 20 026
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Wi-Fi, Bluetooth
 Программа WifiInfoView отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

InSSIDer 4.3.9 / 3.1.2.1 Home

InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор

Wireless Network Watcher 2.12

Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в

TCPView 3.05

TCPView - крошечная, не требующая установки утилита, которая показывает все TCP и UDP на вашем компьютере, удаленный адрес, с которым было установлено соединение, и

NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.30.0

NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью настройки скорости потока данных. Присутствует исчерпывающая статистика

NetworkTrafficView 2.10

NetworkTrafficView - удобный инструмент сетевого мониторинга, который перехватывает пакеты, проходящие через сетевой адаптер, и отображает общую статистику о сетевом

PortScan 1.61

PortScan - бесплатная утилита, с помощью которой можно найти все активные устройства в сети. При запуске сканирования портов программа отображает все открытые порты

скачать Adguard

Отзывы о программе WifiInfoView

валерий про WifiInfoView 1.76 [17-01-2015]

Хорошая и простая в использовании,русский отдельно скачал стало вообще супер.Большое спасибо !
| | Ответить

Добрый Волшебник про WifiInfoView 1.56 [18-05-2014]

Русский язык как и многие другие в программе есть. Просто скачиваются отдельно.
8 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 