Pidgin (Gaim) - программа, объединяющая самые разнообразные средства мгновенного обмена сообщениями (интернет-пейджеры). Похожий интерфейсом на AOL Instant Messenger, Pidgin поддерживает практически все имеющиеся, на сегодняшний день, протоколы интернет-пейджеров: ICQ, AIM, Bonjour, Gadu-Gadu, Google Talk, Groupwise, IRC, MSN, MySpaceIM, QQ, SILC, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo!, Zephyr. Достаточно иметь у себя программу Pidgin и вы сможете общаться с любым пользователем вышеперечисленных сетей.
Помимо этого,Pidgin позволяет работать с POP3-сервером, проверяя наличие свежих сообщений электронной почты, имеется опция шифрованного чата, поддерживает плагины, с помощью которых можно значительно расширить функциональность программы.
qutim, pidgin это все что у нас есть, господа. А qip это продать свою душу большому брату. Пользуясь квипом вы сливаете все свои личные данные компании РБК 1 | | Ответить
xaxol 71 про Pidgin (Gaim) 2.7.1 [06-06-2010]
миранда рулит и всё тут 100% квип и рядом не стоит ток голову надо иметь | 1 | Ответить
VITtoRIO про Pidgin (Gaim) 2.6.5 [22-01-2010]
Ну и хули ж Челы и Юзвери вы тут сопли на кулак мотаете-все посты про гребаного пижона сами видите фуфлыжные-ну и нах .. такой нужен !!! Писец чо замарачиватся
P.S.
ИМХО QIP Infium-вот тяма (тоже мультипротокольный-даже SIP телефония+куча мазёвых плагов) Юзайте и не писите.....
Голова- не только чтоб в неё жрать , но и думать надо..Выбирайте ЛУЧШЕЕ... | 1 | Ответить
Kiril про Pidgin (Gaim) 2.6.2 [09-10-2009]
Пользовался сборкой Windows около месяца, все нравилось, пока не пришлось добавить одновременно два деловых контакта. На следующий запуск показывался только один контакт (второго небыло даже в оффлайн списке), я решил вновь его добавить. Он добавился но нигде так и не появился. Когда начал общаться с первым, под именем первого приходили сообщения от первого и второго вместе, я не мог понять что от меня хочет человек, когда понял, что происходит было уже поздно. Так я потерял большие деньги. Интересно что авторы не хотят видеть у себя на сайте никакие отзывы, а чтобы баг им отправить... в общем опен-сорс. | 1 | Ответить