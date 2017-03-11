Pidgin (Gaim) - программа, объединяющая самые разнообразные средства мгновенного обмена сообщениями (интернет-пейджеры). Похожий интерфейсом на AOL Instant Messenger, Pidgin поддерживает практически все имеющиеся, на сегодняшний день, протоколы интернет-пейджеров: ICQ, AIM, Bonjour, Gadu-Gadu, Google Talk, Groupwise, IRC, MSN, MySpaceIM, QQ, SILC, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo!, Zephyr. Достаточно иметь у себя программу Pidgin и вы сможете общаться с любым пользователем вышеперечисленных сетей.

Отзывы о программе Pidgin (Gaim) O.E.s По-русски скажите " да-да или да- нет

1 | 2 | Ответить Андрей qutim, pidgin это все что у нас есть, господа. А qip это продать свою душу большому брату. Пользуясь квипом вы сливаете все свои личные данные компании РБК

1 | | Ответить xaxol 71 миранда рулит и всё тут 100% квип и рядом не стоит ток голову надо иметь

| 1 | Ответить VITtoRIO Ну и хули ж Челы и Юзвери вы тут сопли на кулак мотаете-все посты про гребаного пижона сами видите фуфлыжные-ну и нах .. такой нужен !!! Писец чо замарачиватся





P.S.



ИМХО QIP Infium-вот тяма (тоже мультипротокольный-даже SIP телефония+куча мазёвых плагов) Юзайте и не писите.....

Голова- не только чтоб в неё жрать , но и думать надо..Выбирайте ЛУЧШЕЕ...

| 1 | Ответить Kiril Пользовался сборкой Windows около месяца, все нравилось, пока не пришлось добавить одновременно два деловых контакта. На следующий запуск показывался только один контакт (второго небыло даже в оффлайн списке), я решил вновь его добавить. Он добавился но нигде так и не появился. Когда начал общаться с первым, под именем первого приходили сообщения от первого и второго вместе, я не мог понять что от меня хочет человек, когда понял, что происходит было уже поздно. Так я потерял большие деньги. Интересно что авторы не хотят видеть у себя на сайте никакие отзывы, а чтобы баг им отправить... в общем опен-сорс.

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