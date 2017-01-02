Gravity Pro — при помощи гравитации и нарисованных линий постарайтесь отправить маленький мячик в цель. В начале каждого уровня на игровом поле есть маленький белый мячик (а может быть и несколько) и мишень для него. Кроме этого изначально могут присутствовать первоначальные направляющие линии, которые вы можете дополнить своими, нарисовав их на экране смартфона. Учтите, что вы не сможете до бесконечности рисовать дополнительные линии, так как для каждого уровня они имеют определенную максимальную длину. В игре 60 уровней.