Gravity Pro 1.4.0.0 Описание СКАЧАТЬ ( 26,4 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

3.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 3.50 из 5

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5 Gravity Pro — при помощи гравитации и нарисованных линий постарайтесь отправить маленький мячик в цель. В начале каждого уровня на игровом поле есть маленький белый мячик (а может быть и несколько) и мишень для него. Кроме этого изначально могут присутствовать первоначальные направляющие линии, которые вы можете дополнить своими, нарисовав их на экране смартфона. Учтите, что вы не сможете до бесконечности рисовать дополнительные линии, так как для каждого уровня они имеют определенную максимальную длину. В игре 60 уровней. Скриншоты Gravity Pro: Статус программы Бесплатная Операционка Windows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 468 Разработчик PlainSystem Последнее обновление 02.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Логические - Головоломки Отзывы о программе Gravity Pro Admin Отзывов о программе Gravity Pro 1.4.0.0 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости