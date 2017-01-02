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Gravity Pro для Windows Phone

Gravity Pro 1.4.0.0

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Описание Gravity Pro 1.4.0.0Описание   Скачать Gravity Pro 1.4.0.0СКАЧАТЬ (26,4 Мб) Скриншоты Gravity Pro 1.4.0.0Скриншоты (6)   Статистика Gravity Pro 1.4.0.0Статистика   Отзывы о Gravity Pro 1.4.0.0Отзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Gravity Pro — при помощи гравитации и нарисованных линий постарайтесь отправить маленький мячик в цель. В начале каждого уровня на игровом поле есть маленький белый мячик (а может быть и несколько) и мишень для него. Кроме этого изначально могут присутствовать первоначальные направляющие линии, которые вы можете дополнить своими, нарисовав их на экране смартфона. Учтите, что вы не сможете до бесконечности рисовать дополнительные линии, так как для каждого уровня они имеют определенную максимальную длину. В игре 60 уровней.

Скриншоты Gravity Pro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 468
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки

Отзывы о программе Gravity Pro

Admin

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