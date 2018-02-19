FreeVimager для Windows

FreeVimager 7.7.0

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Описание FreeVimager 7.7.0Описание   Скачать FreeVimager 7.7.0СКАЧАТЬ (1,76 Мб) Скриншоты FreeVimager 7.7.0Скриншоты (6)   Статистика FreeVimager 7.7.0Статистика   Отзывы о FreeVimager 7.7.0Отзывы (2)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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FreeVimager - бесплатная программа для просмотра и редактирования изображений. Кроме этого поддерживает функции воспроизведения аудио/видео файлов стандартных форматов.

Особенности приложения:

  • Просмотр и редактирование графических файлов типа: JPEG, BMP, GIF, TIFF (многостраничный), PNG, PCX и EMF.
  • Сохранение в формат PDF.
  • Стандартные функции обработки картинок: поворот, изменение размера, настройка яркости, контрастности и цветности, наложение фильтров, удаление эффекта "красных глаз" и т.д.
  • Поддержка на сенсорных экранах жестов увеличения / уменьшения изображения, а также "листания".
  • Режим слайдшоу.
  • Извлечение страниц из многостраничного файла TIFF.
  • Просмотр места снимка в Google Map (если в снимке есть геотег).
  • Предварительный просмотр и позиционирование изображения на листе бумаги перед печатью.
  • Получение изображений со сканера.
  • Обработка в пакетном режиме.
  • Поддерживает работу с несколькими мониторами.
  • Поддержка Unicode.
  • Встроенный видеоплеер c функцией моментального снимка и возможностью перетаскивать границы в полноэкранном режиме (имеются встроенные кодеки MPEG4 (DivX), MJPEG, Theora, Vorbis и ADPCM).
Что нового в FreeVimager 7.7.0?
  • Небольшие улучшения и исправления
Скриншоты FreeVimager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 055
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы - Просмотр
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Отзывы о программе FreeVimager

Андрей про FreeVimager 4.9.0 [23-03-2014]

А почему при просмотре некоторых гифок(в основном большого объёма или разрешения) вылетает Freevimager?
Это как-то лечится? Может кто-то знает другие программы для просмотра .gif?
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Денис в ответ Андрей про FreeVimager 5.0.1 [10-11-2015]

вот хорошая программа 7gif 1.0.9.0
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