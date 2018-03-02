Wise Program Uninstaller для Windows

Wise Program Uninstaller 2.23.118

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wise Program Uninstaller 2.23.118Описание   Скачать Wise Program Uninstaller 2.23.118СКАЧАТЬ (3,16 Мб) Скриншоты Wise Program Uninstaller 2.23.118Скриншоты (3)   Статистика Wise Program Uninstaller 2.23.118Статистика   Отзывы о Wise Program Uninstaller 2.23.118Отзывы (6)  
Оцените программу!
4.37 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wise Program Uninstaller - небольшая утилита для чистого удаления установленных в системе программ. Поможет деинсталировать нежелательные программы и принудительно удалить приложения, которые не получилось удалить стандартными способами. Не требует установки.

Особенности Program Uninstaller:

  • Два режима удаления: Безопасный и Продвинутый.
  • Анализирует файлы, папки и записи реестра, для корректного удаления программ.
  • Удаляет остаточные элементы.
  • Функция ремонта программ. Дает возможность исправления установки некоторых программ.
  • Поиск информации об установленной программе с помощью Google.
Что нового в Wise Program Uninstaller 2.23.118?
  • Улучшены функции программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Wise Program Uninstaller:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 537
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
ТОП-сегодня раздела "Деинсталяторы"
 

Display Driver Uninstaller 17.0.8.3

Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD. Удаляет ключи реестра, файлы и папки. Будет полезна,

Uninstall Tool 3.5.4 build 5572

Uninstall Tool - компактная и удобная в эксплуатации утилита, позволяющая полноценно заменить встроенный в операционную систему Windows инструмент для установки и

DirectX Happy Uninstall 6.7

DirectX Happy Uninstall - Программа предназначена для полного и безопасного удаления ядра DirectX любой версии из операционных систем Windows

Revo Uninstaller 2.0.4

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от

IObit Uninstaller 7.3.0.13

IObit Uninstaller - портативная утилита для корректной деинсталляции ненужных приложений. Имеется несколько режимов работы - стандартный и расширенный, пакетное

Revo Uninstaller Pro 3.2.0

Revo Uninstaller - мощная утилита для удаления и деинсталляции программ без остатков, следов и хвостов на вашем ПК

скачать Adguard

Отзывы о программе Wise Program Uninstaller

Вовка про Wise Program Uninstaller 1.73.92 [15-08-2015]

Обновил сегодня программу до 1.73.92 рассмешила от души в программе грамматические ошибки , сверху пишет места на иске не хватает буквы Д , по функционвлу к программе ни каких претензий нет нормально работает.
Разработчики не позорьтесь обновите программу исправьте грамматические ошибки.
| | Ответить

Igor Frolov (Akm16) в ответ Вовка про Wise Program Uninstaller 1.91.99 [30-01-2016]

> Врядли от разработчиков этот косяк.
Проблема просто в локализации, а ее делать обычно помогают сами пользователи на добровольной основе.

К примеру я пишу программу на китайском языке, то как я могу локализовать его для испанца, если я не понимаю испанского? А ведь машинный перевод не идеален и без носителя языка трудно написать качественную локализацию 8)
| | Ответить

Wowa про Wise Program Uninstaller 1.73.92 [13-08-2015]

Всё культурно и аккуратно удалила в винде 10. Годная вещь.
1 | | Ответить

Andr про Wise Program Uninstaller 1.62.81 [03-05-2014]

Программа полнейшая дрянь! Специально скопировал все найденные ей хвосты файлов и реестра, а после их удаления этой прогой проверил - ВСЁ ОСТАЛОСЬ НА МЕСТЕ! Скажу даже больше, нашёл ещё много других внедрений в систему которых данная программа не видит. Вывод: НЕ качайте хлам!!!
1 | 3 | Ответить

(ерж про Wise Program Uninstaller 1.22.52 [20-01-2013]

Как альтернатива стандартному деинталлятору вполне годится.
| | Ответить

Jenny про Wise Program Uninstaller 1.11 [07-11-2012]

В продвинутом удалении, ничего не удалила???
Программа не очень.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 