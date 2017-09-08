Starus FAT Recovery для Windows

Starus FAT Recovery 2.7

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Описание Starus FAT Recovery 2.7Описание   Скачать Starus FAT Recovery 2.7СКАЧАТЬ (13,29 Мб) Скриншоты Starus FAT Recovery 2.7Скриншоты (3)   Статистика Starus FAT Recovery 2.7Статистика   Отзывы о Starus FAT Recovery 2.7Отзывы (0)  
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Starus FАT Recovery - программа для восстановления данных с USB, Flash - накопителей размеченных под FAT файловую систему. Восстановит не только отдельные файлы с разрушенного тома, но и эффективно реанимирует всю файловую структуру расположения данных флеш-накопителя. По завершению процесса сканирования программа создает новую файловую систему с нуля, с прежней структурой расположения файлов и папок.

Возможности FАT Recovery:

  • Восстановление данных съемных носителей информации под управлением файловых систем FAT12, FAT16 и FAT32
  • Восстановление USB Flash-накопителей созданных изначально под FAT файловой системой и впоследствии переформатированных в NTFS разделы
  • Восстановление сильно поврежденной, удаленной или форматированной логической FAT структуры расположения файлов и папок
  • Создание виртуальных образов дисков для гарантированной сохранности данных и последующего безопасного восстановления
  • Сохранение на жесткий диск, запись на CD / DVD носитель, создание ISO образа, сохранение файлов на сервер по FTP протоколу
Скриншоты Starus FAT Recovery:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $60
Ограничение в работе программыСохранение результатов восстановления после регистрации
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Арабскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 037
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе Starus FAT Recovery

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