Database Tour Pro для Windows

Database Tour Pro 9.1.2.77

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Описание Database Tour Pro 9.1.2.77Описание   Скачать Database Tour Pro 9.1.2.77СКАЧАТЬ (5,56 Мб) Скриншоты Database Tour Pro 9.1.2.77Скриншоты (5)   Статистика Database Tour Pro 9.1.2.77Статистика   Отзывы о Database Tour Pro 9.1.2.77Отзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Database Tour - мощный инструмент для работы с базами данных, который работает с данными в различных форматах и облегчает или автоматизирует наиболее часто используемые операции с базами данных, такие как просмотр и редактирование данных, построение отчетов и печать данных, построение запросов, импорт / экспорт данных, поиск и замена текста и многое другое.

Тестирована на Paradox, dBase, FoxPo, ASCII, Interbase, Oracle, SQL Server, Microsoft Excel, Lotus, HTML. Теоретически, может работать и с другими форматами (в зависимости от установленной машины баз данных (BDE или ADO) и ее версии).

Основные возможности программы:

  • Просмотр / редактирование / печать данных.
  • Автоматически создаваемые отчеты и удобный конструктор отчетов (шаблоны, выражения, предварительный просмотр...).
  • Построение и выполнение SQL-запросов. Синтаксическая подсветка SQL. История запросов сохраняется, допускает навигацию и редактирование.
  • "Продвинутые" dbgrid объекты, позволяющие просматривать данные и манипулировать ими наиболее удобным способом.
  • Создание, удаление и модификация алиасов BDE.
  • Возможность работы с командной строкой (выполнение запросов, открытие таблиц, экспорт-импорт данных, загрузка отчетов и т.д.).
  • Поиск / замена текста.
  • Импорт данных в таблицу из другой таблицы или запроса.
  • Экспорт данных из таблицы любого формата в другие форматы (Paradox, ASCII, dBase, текст, HTML, Excel, XML и некоторые другие).
  • Копирование данных (всей таблицы или блоков) в буфер.
  • Вычисления по числовым полям (sum, avg, min, max, count).
  • Редактирование Blob-данных, в т.ч. MEMO, графика, RTF.
  • Функции для автоматической обработки текстовых полей (усечение пробелов, изменение регистра символов).
  • Сортирование (логическое и физическое) данных.
  • Фильтрация данных.
  • Просмотр структуры таблиц с возможностью печати, копирования, сортировки.
  • Переиндексация таблиц.
  • Настройка вида данных (шрифт, фон). Условное форматирование данных.
  • Возможность ручного управления транзакциями.
  • Хранимая история баз данных и SQL.
Что нового в Database Tour Pro 9.1.2.77?
  • Небольшие изменения интерфейса.
  • Некбольшие исправления экспорта в базу данных.
  • Более удобное оповещение о выходе новых версий программы.
Скриншоты Database Tour Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $97.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 893
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных
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