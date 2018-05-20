Database Tour - мощный инструмент для работы с базами данных, который работает с данными в различных форматах и облегчает или автоматизирует наиболее часто используемые операции с базами данных, такие как просмотр и редактирование данных, построение отчетов и печать данных, построение запросов, импорт / экспорт данных, поиск и замена текста и многое другое.
Тестирована на Paradox, dBase, FoxPo, ASCII, Interbase, Oracle, SQL Server, Microsoft Excel, Lotus, HTML. Теоретически, может работать и с другими форматами (в зависимости от установленной машины баз данных (BDE или ADO) и ее версии).
Основные возможности программы:
Просмотр / редактирование / печать данных.
Автоматически создаваемые отчеты и удобный конструктор отчетов (шаблоны, выражения, предварительный просмотр...).
Построение и выполнение SQL-запросов. Синтаксическая подсветка SQL. История запросов сохраняется, допускает навигацию и редактирование.
"Продвинутые" dbgrid объекты, позволяющие просматривать данные и манипулировать ими наиболее удобным способом.
Создание, удаление и модификация алиасов BDE.
Возможность работы с командной строкой (выполнение запросов, открытие таблиц, экспорт-импорт данных, загрузка отчетов и т.д.).
Поиск / замена текста.
Импорт данных в таблицу из другой таблицы или запроса.
Экспорт данных из таблицы любого формата в другие форматы (Paradox, ASCII, dBase, текст, HTML, Excel, XML и некоторые другие).
Копирование данных (всей таблицы или блоков) в буфер.
Вычисления по числовым полям (sum, avg, min, max, count).
Редактирование Blob-данных, в т.ч. MEMO, графика, RTF.
Функции для автоматической обработки текстовых полей (усечение пробелов, изменение регистра символов).
Сортирование (логическое и физическое) данных.
Фильтрация данных.
Просмотр структуры таблиц с возможностью печати, копирования, сортировки.
Переиндексация таблиц.
Настройка вида данных (шрифт, фон). Условное форматирование данных.
Возможность ручного управления транзакциями.
Хранимая история баз данных и SQL.
Что нового в Database Tour Pro 9.1.2.77?
Небольшие изменения интерфейса.
Некбольшие исправления экспорта в базу данных.
Более удобное оповещение о выходе новых версий программы.