Database Tour - мощный инструмент для работы с базами данных, который работает с данными в различных форматах и облегчает или автоматизирует наиболее часто используемые операции с базами данных, такие как просмотр и редактирование данных, построение отчетов и печать данных, построение запросов, импорт / экспорт данных, поиск и замена текста и многое другое.

Тестирована на Paradox, dBase, FoxPo, ASCII, Interbase, Oracle, SQL Server, Microsoft Excel, Lotus, HTML. Теоретически, может работать и с другими форматами (в зависимости от установленной машины баз данных (BDE или ADO) и ее версии).

Основные возможности программы: