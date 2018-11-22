Tipard Video Converter для Windows

Tipard Video Converter 9.2.50

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Описание Tipard Video Converter 9.2.50Описание   Скачать Tipard Video Converter 9.2.50СКАЧАТЬ (36,59 Мб) Скриншоты Tipard Video Converter 9.2.50Скриншоты (4)   Статистика Tipard Video Converter 9.2.50Статистика   Отзывы о Tipard Video Converter 9.2.50Отзывы (0)  
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Tipard Video Converter - простой в использовании видео конвертер, с помощью которого можно быстро и легко преобразовать все наиболее популярные фильмы в различные форматы, включая MOV, AVI, MPG, MPEG, MPEG2, FLV, SWF, VOB, MP4, M4V, MOD, AVI, WMV, 3GP (в том числе HD), а также извлекать аудиодорожки и сохранять их на жестком диске ПК в виде файлов MP3, AC3, M4A, AAC, WMA, WAV, OGG, AIFF, FLAC, AMR.

Программа обладает простейшими функциями редактирования, которые позволяют менять яркость и контрастность видео, добавлять водяные знаки и субтитры, объединять несколько частей в один, вырезать ненужные фрагменты и пр. Имеются предустановленные профили для различных портативных устройств, как например iPad, iPad 2, iPod, iPhone, iPhone 4, Apple TV, PSP, PS3, Wii, Zune, Xbox, Sony Walkman, Google Phone, BlackBerry. Поддерживаются технологии аппаратного ускорения NVIDIA CUDA и AMD APP Acceleration.

Скриншоты Tipard Video Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $40.00
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 402
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы
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