Tipard Video Converter - простой в использовании видео конвертер, с помощью которого можно быстро и легко преобразовать все наиболее популярные фильмы в различные форматы, включая MOV, AVI, MPG, MPEG, MPEG2, FLV, SWF, VOB, MP4, M4V, MOD, AVI, WMV, 3GP (в том числе HD), а также извлекать аудиодорожки и сохранять их на жестком диске ПК в виде файлов MP3, AC3, M4A, AAC, WMA, WAV, OGG, AIFF, FLAC, AMR.

Программа обладает простейшими функциями редактирования, которые позволяют менять яркость и контрастность видео, добавлять водяные знаки и субтитры, объединять несколько частей в один, вырезать ненужные фрагменты и пр. Имеются предустановленные профили для различных портативных устройств, как например iPad, iPad 2, iPod, iPhone, iPhone 4, Apple TV, PSP, PS3, Wii, Zune, Xbox, Sony Walkman, Google Phone, BlackBerry. Поддерживаются технологии аппаратного ускорения NVIDIA CUDA и AMD APP Acceleration.