AnTuTu Benchmark - отличный инструмент для тестирования всех компонентов Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому пользователь сможет без особых трудностей проверить производительность процессора и памяти, 2D- и 3D-графики, скорость работы ввода/вывода базы данных, записи/чтения с карты SD и многое другое. Тестирование также можно проводить по каждому компоненту отдельно, благодаря чему пользователь точно узнает достоинства и недостатки своего аппарата.

Также программа предоставляет полезную информацию об устройстве, как например название модели, частоту процессора, разрешение дисплея и пр. По окончанию тестирования полученные результаты можно сравнить с другими популярными Android-устройствами.