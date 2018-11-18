Миллионер для Windows

Миллионер 3.9.7

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Описание Миллионер 3.9.7Описание   Скачать Миллионер 3.9.7СКАЧАТЬ (1,88 Мб) Скриншоты Миллионер 3.9.7Скриншоты (4)   Статистика Миллионер 3.9.7Статистика   Отзывы о Миллионер 3.9.7Отзывы (13)  
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4.41 из 5, всего оценок - 215
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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Миллионер - аналог популярного телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Игра имеет звук, который при желании легко можно отключить, интерфейс меню и панели инструментов в стиле Office XP/2003/2007, полноэкранный режим, возможность изменения цвета фона и масштаба главного окна, задания прозрачности всех окон игры, показ заранее подготовленных фотографий в начале игры и во время выигрыша несгораемых сумм или после каждого правильного ответа, чит-коды, возможность игры на время, встроенный редактор вопросов (вы сможете редактировать имеющиеся вопросы и добавлять свои), а также редактор реплик ведущего (при правильных и неправильных ответах), имеется возможность изменить имя и фото ведущего, а также друзей для подсказки "Звонок другу".

Игра запоминает игроков и выигранные ими суммы, показывает их рейтинг.

Дополнительные файлы к программе:

Что нового в Миллионер 3.9.7?
  • Некоторые доработки игры
  • Добавлены новые вопросы
Скриншоты Миллионер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 79 272
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические
ТОП-сегодня раздела "Логические"
 

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Отзывы о программе Миллионер

Jinny про Миллионер 3.9.0.4 [02-05-2013]

Ссылка на звуки к игре неработоспособна.
2 | | Ответить

andrei про Миллионер 3.9.0.4 [19-12-2012]

Игра так себе... Лучший совет всем, кто хочет поиграть установите себе эмулятор андроида Start BlueStacks и скачайте миллионера и играйте. А еще, онлайн игра Conquiztador
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Valteron про Миллионер 3.9.0.4 [13-03-2012]

Не понравилось, игра довольно примитивная. Никакого ощущения, что действительно играешь в Миллионера.
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Алексей про Миллионер 3.8.2 [10-12-2010]

Ерунда! Если бы она не называлась так, тогда еще ничего, а раз так, то играть в миллионеров вам дорого обойдется.
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калибри про Миллионер 3.6 [12-01-2010]

Отличная игра, загрузила и загрузилась на 2 часа...
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