Миллионер - аналог популярного телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Игра имеет звук, который при желании легко можно отключить, интерфейс меню и панели инструментов в стиле Office XP/2003/2007, полноэкранный режим, возможность изменения цвета фона и масштаба главного окна, задания прозрачности всех окон игры, показ заранее подготовленных фотографий в начале игры и во время выигрыша несгораемых сумм или после каждого правильного ответа, чит-коды, возможность игры на время, встроенный редактор вопросов (вы сможете редактировать имеющиеся вопросы и добавлять свои), а также редактор реплик ведущего (при правильных и неправильных ответах), имеется возможность изменить имя и фото ведущего, а также друзей для подсказки "Звонок другу".

Игра запоминает игроков и выигранные ими суммы, показывает их рейтинг.