Преферанс Марьяж - одна из самых популярных русских карточных игр, победа в которой в большей степени зависит от навыков игрока, чем от его удачи. Приложение содержит шесть уровней сложности (Шесть уровней сложности: Школьник, Студент, Бакалавр, Магистр, Аспирант, Шулер), гарантирующих увлекательную игру как новичкам, так и профи, а также несколько конвенций, определяющих правила игры (Ленинград, Сочи, Ростов).

Кроме того присутствует возможность путешествовать с различными популярными персонажами, встроенный помощник, гибкие настройки процесса игры (таймауты, анимации и т.д) и многое другое.