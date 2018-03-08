8 Марта - утилита из серии программ поздравлений. Теперь вы сможете поставить на рабочий стол красивый букет цветов, который будет переливаться и сверкать своей красотой.

Содержит огромное количество анимированных цветов и других украшений для рабочего стола, а также имеет большой архив поздравлений к 8 марта.