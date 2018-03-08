Поздравления с 8 Марта для Windows

Поздравления с 8 Марта 2.01

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Описание Поздравления с 8 Марта 2.01Описание   Скачать Поздравления с 8 Марта 2.01СКАЧАТЬ (3,98 Мб) Скриншоты Поздравления с 8 Марта 2.01Скриншоты (3)   Статистика Поздравления с 8 Марта 2.01Статистика   Отзывы о Поздравления с 8 Марта 2.01Отзывы (0)  
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8 Марта - утилита из серии программ поздравлений. Теперь вы сможете поставить на рабочий стол красивый букет цветов, который будет переливаться и сверкать своей красотой.

Содержит огромное количество анимированных цветов и других украшений для рабочего стола, а также имеет большой архив поздравлений к 8 марта.

Что нового в Поздравления с 8 Марта 2.01?

Программа полностью переработана, внесены следующие изменения:

  • Предварительный просмотр анимации перед применением.
  • Возможность выбрать любую анимацию на компьютере.
  • Улучшенное отображение поздравлений.
  • Другие программы поздравлений можно найти прямо в приложении.
Скриншоты Поздравления с 8 Марта:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 2 496
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства
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Отзывы о программе Поздравления с 8 Марта

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