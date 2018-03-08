8GadgetPack 25.0
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
Winstep Nexus 18.1
Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного
Часы и календарь для рабочего стола 1.07
Часы и календарь для рабочего стола - украшательство в виде отображения часов и календаря на Вашем рабочем столе. Программа содержит ряд визуальных форм показа часов
Start10 1.56
Start10 - очередная реализация меню "Пуск", адаптированная для новейшей операционной системы Windows 10
Start Menu 10 6.1
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и
FolderFon 4.1
FolderFon - программа для быстрого создания на папки Windows фона из любой картинки или просто установки любого цвета, можно изменить не только фон, но и цвет