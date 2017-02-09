Free Video Call Recorder for Skype - бесплатное приложение, которое позволяет осуществлять запись звонков в Skype с высоким качеством аудио и видео. Присутствует возможность вручную можно начать, закончить или остановить запись. Готовый файл можно сохранить в формате MP4 и MP3.

Отзывы о программе Free Video Call Recorder for Skype Виктор Скачал, но при открывании этого девайса постоянно просит перезагрузить скайп. Как сделать, чтоб ы не перзагружаться?

1 | 14 | Ответить Юрий01 И звук и запись - всё синхронно. Только одна проблема, при воспроизведении не движущийся объект воспроизводится идеально,- но как только он приходит в движение, тут-же появляются квадратики и качество резко падает. В чем может быть проблема? Windows XP.

| 4 | Ответить иван У меня программа вообще не активна,все кнопки чёрные,не могу их нажать для записи.Подскажите, в чем проблема?

2 | 15 | Ответить Анжелика Та же самая беда: скачала - установила - записала часовую консультацию, а звука нет...

16 | 3 | Ответить Борис При воспроизведении записанной сессии в Скайп - звук идёт с опережением. Как это исправить?

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