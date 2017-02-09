Free Video Call Recorder for Skype для Windows

Free Video Call Recorder for Skype 1.2.69.1027

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Описание Free Video Call Recorder for Skype 1.2.69.1027Описание   Скачать Free Video Call Recorder for Skype 1.2.69.1027СКАЧАТЬ (31,09 Мб) Скриншоты Free Video Call Recorder for Skype 1.2.69.1027Скриншоты (1)   Статистика Free Video Call Recorder for Skype 1.2.69.1027Статистика   Отзывы о Free Video Call Recorder for Skype 1.2.69.1027Отзывы (11)  
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4.83 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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Free Video Call Recorder for Skype - бесплатное приложение, которое позволяет осуществлять запись звонков в Skype с высоким качеством аудио и видео. Присутствует возможность вручную можно начать, закончить или остановить запись. Готовый файл можно сохранить в формате MP4 и MP3.

Скриншоты Free Video Call Recorder for Skype:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 20 458
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса - IP-телефония

Отзывы о программе Free Video Call Recorder for Skype

Виктор про Free Video Call Recorder for Skype 1.2.56.524 [06-06-2016]

Скачал, но при открывании этого девайса постоянно просит перезагрузить скайп. Как сделать, чтоб ы не перзагружаться?
1 | 14 | Ответить

Юрий01 про Free Video Call Recorder for Skype 1.2.46.328 [18-04-2016]

И звук и запись - всё синхронно. Только одна проблема, при воспроизведении не движущийся объект воспроизводится идеально,- но как только он приходит в движение, тут-же появляются квадратики и качество резко падает. В чем может быть проблема? Windows XP.
| 4 | Ответить

иван про Free Video Call Recorder for Skype 1.2.38.1208 [21-12-2015]

У меня программа вообще не активна,все кнопки чёрные,не могу их нажать для записи.Подскажите, в чем проблема?
2 | 15 | Ответить

Анжелика про Free Video Call Recorder for Skype 1.2.31.913 [07-10-2015]

Та же самая беда: скачала - установила - записала часовую консультацию, а звука нет...
16 | 3 | Ответить

Борис про Free Video Call Recorder for Skype 1.2.28.713 [30-07-2015]

При воспроизведении записанной сессии в Скайп - звук идёт с опережением. Как это исправить?
| 3 | Ответить

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