Free Video Call Recorder for Skype - бесплатное приложение, которое позволяет осуществлять запись звонков в Skype с высоким качеством аудио и видео. Присутствует возможность вручную можно начать, закончить или остановить запись. Готовый файл можно сохранить в формате MP4 и MP3.
Отзывы о программе Free Video Call Recorder for Skype
Виктор про Free Video Call Recorder for Skype 1.2.56.524 [06-06-2016]
Скачал, но при открывании этого девайса постоянно просит перезагрузить скайп. Как сделать, чтоб ы не перзагружаться? 1 | 14 | Ответить
Юрий01 про Free Video Call Recorder for Skype 1.2.46.328 [18-04-2016]
И звук и запись - всё синхронно. Только одна проблема, при воспроизведении не движущийся объект воспроизводится идеально,- но как только он приходит в движение, тут-же появляются квадратики и качество резко падает. В чем может быть проблема? Windows XP. | 4 | Ответить
иван про Free Video Call Recorder for Skype 1.2.38.1208 [21-12-2015]
У меня программа вообще не активна,все кнопки чёрные,не могу их нажать для записи.Подскажите, в чем проблема? 2 | 15 | Ответить
Анжелика про Free Video Call Recorder for Skype 1.2.31.913 [07-10-2015]
Та же самая беда: скачала - установила - записала часовую консультацию, а звука нет... 16 | 3 | Ответить
Борис про Free Video Call Recorder for Skype 1.2.28.713 [30-07-2015]
При воспроизведении записанной сессии в Скайп - звук идёт с опережением. Как это исправить? | 3 | Ответить