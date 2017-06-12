ОфисМЕТРИКА для Windows

ОфисМЕТРИКА 4.0

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Описание ОфисМЕТРИКА 4.0Описание   Скачать ОфисМЕТРИКА 4.0СКАЧАТЬ (36,93 Мб) Скриншоты ОфисМЕТРИКА 4.0Скриншоты (5)   Статистика ОфисМЕТРИКА 4.0Статистика   Отзывы о ОфисМЕТРИКА 4.0Отзывы (9)  
Оцените программу!
3.75 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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ОфисМЕТРИКА - удобная программа для учёта рабочего времени сотрудников, собирающая информацию об использовании программ и сайтов. Она позволяет резко сократить число опозданий, уменьшить число отвлечений на форумы и социальные сети, а также быстро выявить недобросовестных работников. С помощью этой программы руководитель будет точно знать, чем занимаются сотрудники в рабочее время.

Система автоматически учитывает время прихода и ухода с работы, что позволяет использовать её как "электронную проходную" и даже частично заменить системы видеонаблюдения. Более того, программа фиксирует активность пользователей (нажатия клавиш, клики мышью), благодаря чему можно точно узнать время обеда, пауз и перекуров во время рабочего дня.

Программа также записывает все посещения программ и сайтов, что даёт возможность проанализировать продуктивность использования рабочего времени. Наглядные таблицы и диаграммы быстро дадут ответ на вопрос, сколько времени сотрудник занимался работой, а сколько - личными делами.

ОфисМЕТРИКА отличается высокой степенью безопасности, потому что все данные об активности сотрудников остаются только в пределах вашей локальной сети и никогда не передаются через Интернет. Более того, программа НЕ записывает никакой конфиденциальной информации (переписки, вводов паролей и т.п.), поэтому не нарушает права сотрудников.

Скриншоты ОфисМЕТРИКА:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1755 руб.
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 969
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ - Зарплата и кадры - Учет компьютеров
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Отзывы о программе ОфисМЕТРИКА

Роман про ОфисМЕТРИКА 3.15 [16-03-2017]

ЖУТКО ТОРМОЗИТ!
На 10 пользователей еще можно работать.
Больше 10 - жуткие тормоза.
Построение отчета, переключение с пользователя на пользователя занимает более 5 минут.
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Вадим про ОфисМЕТРИКА 3.15 [28-04-2015]

Очень полезная программа. Всем советую такую использовать. Мне с её помощью удалось вывести на чистую воду бывшего уже сотрудника, который переманивал на себя клиентов. Оказалось, он почти половину заказов умудрился оформить на себя.
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Жанна про ОфисМЕТРИКА 3.15 [14-04-2015]

Ради теста установили эту программу 2 месяца назад. Эксперимент получился удачный.
Стало намного удобнее вести табель учета рабочего времени. У нас все сотрудники работают в разных офисах, а данные о том, кто пришел, и ушел приходят ко мне. Кстати, любителей опаздывать и уходить раньше стало гораздо меньше.
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Тимур про ОфисМЕТРИКА 3.15 [07-04-2015]

Программа очень даже неплохая. В 5 раз дешевле оказалась той, которую я тоже рассматривал. По функционалу устроила, поэтому собственно и приобрел.

Узнал много интересного о некоторых сотрудниках, одного даже попросил по собственному желанию.

Остальные стали работать усерднее, меньше покурить уходят, и личными делами не занимаются.
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Александр про ОфисМЕТРИКА 2.31 [27-08-2014]

Мне вот интересно за что платить автору. Ведь программа как таковая не стоит даже и 10% от уплаты. Да и деньги думаю не вернут, остался не доволен. Буду надеяться в дальнейшем всё будет на должном уровне. Сейчас же отдавать такие деньги за полу продукт, иначе и назвать язык не повернется. Пусть каждый подумает над этим, ведь аналогов полно и быть может получиться найти что то получше.
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