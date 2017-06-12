ОфисМЕТРИКА - удобная программа для учёта рабочего времени сотрудников, собирающая информацию об использовании программ и сайтов. Она позволяет резко сократить число опозданий, уменьшить число отвлечений на форумы и социальные сети, а также быстро выявить недобросовестных работников. С помощью этой программы руководитель будет точно знать, чем занимаются сотрудники в рабочее время.
Система автоматически учитывает время прихода и ухода с работы, что позволяет использовать её как "электронную проходную" и даже частично заменить системы видеонаблюдения. Более того, программа фиксирует активность пользователей (нажатия клавиш, клики мышью), благодаря чему можно точно узнать время обеда, пауз и перекуров во время рабочего дня.
Программа также записывает все посещения программ и сайтов, что даёт возможность проанализировать продуктивность использования рабочего времени. Наглядные таблицы и диаграммы быстро дадут ответ на вопрос, сколько времени сотрудник занимался работой, а сколько - личными делами.
ОфисМЕТРИКА отличается высокой степенью безопасности, потому что все данные об активности сотрудников остаются только в пределах вашей локальной сети и никогда не передаются через Интернет. Более того, программа НЕ записывает никакой конфиденциальной информации (переписки, вводов паролей и т.п.), поэтому не нарушает права сотрудников.
Security Task Manager - надежный и эффективный инструмент для поиска, обнаружения и последующего удаления различных видов руткитов вредоносного ПО, которое приводит
Отзывы о программе ОфисМЕТРИКА
Роман про ОфисМЕТРИКА 3.15 [16-03-2017]
ЖУТКО ТОРМОЗИТ!
На 10 пользователей еще можно работать.
Больше 10 - жуткие тормоза.
Построение отчета, переключение с пользователя на пользователя занимает более 5 минут. | | Ответить
Вадим про ОфисМЕТРИКА 3.15 [28-04-2015]
Очень полезная программа. Всем советую такую использовать. Мне с её помощью удалось вывести на чистую воду бывшего уже сотрудника, который переманивал на себя клиентов. Оказалось, он почти половину заказов умудрился оформить на себя. | | Ответить
Жанна про ОфисМЕТРИКА 3.15 [14-04-2015]
Ради теста установили эту программу 2 месяца назад. Эксперимент получился удачный.
Стало намного удобнее вести табель учета рабочего времени. У нас все сотрудники работают в разных офисах, а данные о том, кто пришел, и ушел приходят ко мне. Кстати, любителей опаздывать и уходить раньше стало гораздо меньше. | | Ответить
Тимур про ОфисМЕТРИКА 3.15 [07-04-2015]
Программа очень даже неплохая. В 5 раз дешевле оказалась той, которую я тоже рассматривал. По функционалу устроила, поэтому собственно и приобрел.
Узнал много интересного о некоторых сотрудниках, одного даже попросил по собственному желанию.
Остальные стали работать усерднее, меньше покурить уходят, и личными делами не занимаются. 2 | | Ответить
Александр про ОфисМЕТРИКА 2.31 [27-08-2014]
Мне вот интересно за что платить автору. Ведь программа как таковая не стоит даже и 10% от уплаты. Да и деньги думаю не вернут, остался не доволен. Буду надеяться в дальнейшем всё будет на должном уровне. Сейчас же отдавать такие деньги за полу продукт, иначе и назвать язык не повернется. Пусть каждый подумает над этим, ведь аналогов полно и быть может получиться найти что то получше. 1 | 7 | Ответить