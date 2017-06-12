ОфисМЕТРИКА - удобная программа для учёта рабочего времени сотрудников, собирающая информацию об использовании программ и сайтов. Она позволяет резко сократить число опозданий, уменьшить число отвлечений на форумы и социальные сети, а также быстро выявить недобросовестных работников. С помощью этой программы руководитель будет точно знать, чем занимаются сотрудники в рабочее время.

Система автоматически учитывает время прихода и ухода с работы, что позволяет использовать её как "электронную проходную" и даже частично заменить системы видеонаблюдения. Более того, программа фиксирует активность пользователей (нажатия клавиш, клики мышью), благодаря чему можно точно узнать время обеда, пауз и перекуров во время рабочего дня.

Программа также записывает все посещения программ и сайтов, что даёт возможность проанализировать продуктивность использования рабочего времени. Наглядные таблицы и диаграммы быстро дадут ответ на вопрос, сколько времени сотрудник занимался работой, а сколько - личными делами.

ОфисМЕТРИКА отличается высокой степенью безопасности, потому что все данные об активности сотрудников остаются только в пределах вашей локальной сети и никогда не передаются через Интернет. Более того, программа НЕ записывает никакой конфиденциальной информации (переписки, вводов паролей и т.п.), поэтому не нарушает права сотрудников.