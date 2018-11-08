iSpring Free - бесплатная программа для создания Flash и HTML5 презентаций из PowerPoint. Приложение позволяет создавать онлайн-презентации со вставленными Flash и YouTube-роликами готовые для размещения на вашем блоге или сайте.

Также iSpring Free предоставляет возможность создания учебных SCORM-совместимых Flash-курсов. Конвертирование PowerPoint-презентаций с данной программой гарантирует сохранение в формате Flash всех анимаций PowerPoint, в том числе и триггер-анимаций, стилей, аудио и видео в оригинальном виде.