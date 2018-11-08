iSpring Free для Windows

iSpring Free 8.7.0

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Описание iSpring Free 8.7.0Описание   Скачать iSpring Free 8.7.0СКАЧАТЬ (62,58 Мб) Скриншоты iSpring Free 8.7.0Скриншоты (1)   Статистика iSpring Free 8.7.0Статистика   Отзывы о iSpring Free 8.7.0Отзывы (1)  
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4.60 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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iSpring Free - бесплатная программа для создания Flash и HTML5 презентаций из PowerPoint. Приложение позволяет создавать онлайн-презентации со вставленными Flash и YouTube-роликами готовые для размещения на вашем блоге или сайте.

Также iSpring Free предоставляет возможность создания учебных SCORM-совместимых Flash-курсов. Конвертирование PowerPoint-презентаций с данной программой  гарантирует сохранение в формате Flash всех анимаций PowerPoint, в том числе и триггер-анимаций, стилей, аудио и видео в оригинальном виде.

Скриншоты iSpring Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 896
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFlash
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Отзывы о программе iSpring Free

Алексей про iSpring Free 7.1.0.8801 [03-09-2017]

Для установки, программа требует павер поинт. ПАВЕР СУКА ПОИНТ.
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