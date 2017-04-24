iSpring QuizMaker - функциональная и одновременно простая в использовании программа для создания тестов. Готовый тест представляет собой один Flash-файл, готовый для публикации в СДО. Приложение позволяет быстро и легко создавать интерактивные тесты для контроля знаний учащихся и проведения профессиональной аттестации сотрудников, а также создавать как тесты, подразумевающие обязательную оценку результата, так и опросы, идеальные для сбора информации и проведения исследований (доступно 23 типа вопросов).

Кроме того, программа дает возможность создавать математические тесты и опросы с графиками, формулами и изображениями, настраивать сообщения для показа пользователю в зависимости от ответа на вопрос: верно, неверно или частично верно и многое другое.