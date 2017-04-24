iSpring QuizMaker для Windows

iSpring QuizMaker 8.7.0.19095

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Описание iSpring QuizMaker 8.7.0.19095Описание   Скачать iSpring QuizMaker 8.7.0.19095СКАЧАТЬ (76,84 Мб) Скриншоты iSpring QuizMaker 8.7.0.19095Скриншоты (4)   Статистика iSpring QuizMaker 8.7.0.19095Статистика   Отзывы о iSpring QuizMaker 8.7.0.19095Отзывы (1)  
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4.21 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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iSpring QuizMaker - функциональная и одновременно простая в использовании программа для создания тестов. Готовый тест представляет собой один Flash-файл, готовый для публикации в СДО. Приложение позволяет быстро и легко создавать интерактивные тесты для контроля знаний учащихся и проведения профессиональной аттестации сотрудников, а также создавать как тесты, подразумевающие обязательную оценку результата, так и опросы, идеальные для сбора информации и проведения исследований (доступно 23 типа вопросов).

Кроме того, программа дает возможность создавать математические тесты и опросы с графиками, формулами и изображениями, настраивать сообщения для показа пользователю в зависимости от ответа на вопрос: верно, неверно или частично верно и многое другое.

Скриншоты iSpring QuizMaker:

Статус программы Демо версия | Цена: 8970 руб.
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 7 168
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний
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Отзывы о программе iSpring QuizMaker

строитель соц жилья про iSpring QuizMaker 7.0 [03-06-2014]

Полезная программа для проведения профессиональной аттестации сотрудников,руководителей и так далее ...
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