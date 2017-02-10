osmino Wi-Fi для Android

osmino Wi-Fi 5.36.08 для Android

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Описание osmino Wi-Fi 5.36.08 для AndroidОписание   Скачать osmino Wi-Fi 5.36.08 для AndroidСКАЧАТЬ (6,56 Мб) Скриншоты osmino Wi-Fi 5.36.08 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика osmino Wi-Fi 5.36.08 для AndroidСтатистика   Отзывы о osmino Wi-Fi 5.36.08 для AndroidОтзывы (2)  
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4.16 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
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osmino Wi-Fi - Wi-Fi-менеджер, благодаря которому можно подключаться к точкам раздачи по всему миру. База данных расширяется с помощью пользователей, которые вносят информацию о новых бесплатных точках или же пароли к закрытым сетям. Подключение происходит автоматически, без каких-либо дополнительных настроек.

Закончились деньги на счету? Нет бесплатных мегабайт в тарифном плане? Подключайте Viber, Skype, WhatsApp, ICQ и общайтесь с друзьями без ограничений. Новости, социальные сети Facebook, ВКонтакте, Twitter, онлайн-телевиденье – все это становится бесплатным и доступным везде и всегда.

Воспользуйтесь дополненной реальностью, что бы узнать, где ближайшая точка Wi-Fi, какое расстояние отделяет вас от нее, отзывы о скорости и качестве связи. 

Что нового в osmino Wi-Fi 5.36.08 для Android?
  • Исправлена ошибка панели управления в области уведомлений.
    Скриншоты osmino Wi-Fi:

    Статус программы Бесплатная
    ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
    Интерфейс Английский, Русский, Украинский
    Закачек (сегодня/всего)0 / 21 172
    Разработчик
    Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
    Категории программыWi-Fi

    Отзывы о программе osmino Wi-Fi

    доярка из деревни про osmino Wi-Fi Lite: free Wi-Fi 5.3.8 для Android [06-09-2014]

    Очень полезный для нашей деревни Wi-Fi-менеджер.
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    Владимир про osmino Wi-Fi Lite: free Wi-Fi 1.1.3 для Android [06-04-2013]

    Крутая програма.__.
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