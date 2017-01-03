K7 AntiVirus Plus - полноценная защита домашних компьютеров от всех видов заражений, угроз и вторжений. Обеспечивает защиту от вредоносных программ, руткитов, угроз "нулевого дня".
Ключевые характеристики программы:
Комплексная защита USB. Установка чтения/записи/выполнения доступа к внешним устройствам. Проверка USB дисков при подключении. Предотвращение автозагрузки вредоносных файлов при подключении внешних устройств. Вакцинация USB диска для предотвращения заражения других компьютеров.
Технология "Carnivore". Блокирование угроз "нулевого дня". Обнаружение и блокировка вредоносных файлов эксплуатирующих уязвимости PDF документов. Блокировка несанкционированных загрузок "Drive-by-download". Обнаружение и блокировка вредоносных файлов эксплуатирующих уязвимости интернет браузеров. Обнаружение вредоносного программного обеспечения на основе его поведенческого анализа.
Сканер уязвимостей.
Расширенные возможности обнаружения вредоносных программ использующих файлы Flash и PDF.
Расширенные возможности онлайн сканирования. Интеллектуальный алгоритм сканирования файлов для максимального снижения нагрузки на компьютер. Возможность обнаружения эксплойтов в любых типах файлов.
"K7 загрузочный диск" для восстановления критически поврежденных систем "K7 Bootable Rescue CD".
Утилита очистки временных файлов Windows и интернет браузеров.