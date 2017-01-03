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K7 AntiVirus Plus для Windows

K7 AntiVirus Plus 15.1.0.290

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Описание K7 AntiVirus Plus 15.1.0.290Описание   Скачать K7 AntiVirus Plus 15.1.0.290СКАЧАТЬ (158,48 Мб) Скриншоты K7 AntiVirus Plus 15.1.0.290Скриншоты (13)   Статистика K7 AntiVirus Plus 15.1.0.290Статистика   Отзывы о K7 AntiVirus Plus 15.1.0.290Отзывы (0)  
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2.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.67 из 5
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K7 AntiVirus Plus - полноценная защита домашних компьютеров от всех видов заражений, угроз и вторжений. Обеспечивает защиту от вредоносных программ, руткитов, угроз "нулевого дня".

Ключевые характеристики программы:

  • Комплексная защита USB. Установка чтения/записи/выполнения доступа к внешним устройствам. Проверка USB дисков при подключении. Предотвращение автозагрузки вредоносных файлов при подключении внешних устройств. Вакцинация USB диска для предотвращения заражения других компьютеров.
  • Технология "Carnivore". Блокирование угроз "нулевого дня". Обнаружение и блокировка вредоносных файлов эксплуатирующих уязвимости PDF документов. Блокировка несанкционированных загрузок "Drive-by-download". Обнаружение и блокировка вредоносных файлов эксплуатирующих уязвимости интернет браузеров. Обнаружение вредоносного программного обеспечения на основе его поведенческого анализа.
  • Сканер уязвимостей.
  • Расширенные возможности обнаружения вредоносных программ использующих файлы Flash и PDF.
  • Расширенные возможности онлайн сканирования. Интеллектуальный алгоритм сканирования файлов для максимального снижения нагрузки на компьютер. Возможность обнаружения эксплойтов в любых типах файлов.
  • "K7 загрузочный диск" для восстановления критически поврежденных систем "K7 Bootable Rescue CD".
  • Утилита очистки временных файлов Windows и интернет браузеров.
  • Виртуальная клавиатура.
  • Защита заражения USB дисков.
Скриншоты K7 AntiVirus Plus:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 553 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 752
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе K7 AntiVirus Plus

Admin

Отзывов о программе K7 AntiVirus Plus 15.1.0.290 пока нет, можете добавить...

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