5 K7 AntiVirus Plus - полноценная защита домашних компьютеров от всех видов заражений, угроз и вторжений. Обеспечивает защиту от вредоносных программ, руткитов, угроз "нулевого дня". Ключевые характеристики программы: Комплексная защита USB. Установка чтения/записи/выполнения доступа к внешним устройствам. Проверка USB дисков при подключении. Предотвращение автозагрузки вредоносных файлов при подключении внешних устройств. Вакцинация USB диска для предотвращения заражения других компьютеров.

Технология "Carnivore". Блокирование угроз "нулевого дня". Обнаружение и блокировка вредоносных файлов эксплуатирующих уязвимости PDF документов. Блокировка несанкционированных загрузок "Drive-by-download". Обнаружение и блокировка вредоносных файлов эксплуатирующих уязвимости интернет браузеров. Обнаружение вредоносного программного обеспечения на основе его поведенческого анализа.

Сканер уязвимостей.

Расширенные возможности обнаружения вредоносных программ использующих файлы Flash и PDF.

Расширенные возможности онлайн сканирования. Интеллектуальный алгоритм сканирования файлов для максимального снижения нагрузки на компьютер. Возможность обнаружения эксплойтов в любых типах файлов.

"K7 загрузочный диск" для восстановления критически поврежденных систем "K7 Bootable Rescue CD".

Утилита очистки временных файлов Windows и интернет браузеров.

Виртуальная клавиатура.

Защита заражения USB дисков. Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 553 руб. Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Разработчик K7 Computing Pvt Ltd. Последнее обновление 03.01.2017