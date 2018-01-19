PassGold - программа для хранения паролей, адресов, логинов, web адресов и других записей. Имеет несколько степеней защиты, в том числе от кейлогеров SpyWare и распознавание слабых паролей. Использует наиболее стойкие криптоключи существующие на сегодняшний день. Автоматически делает Backup базы данных в формат ZIP.
Функции:
Очистка буфера обмена (защита от SpyWare).
Виртуальная клавиатура (защита от Keylogger).
Генератор пароля.
Определение степени надежности пароля.
Архив самых слабых паролей (более 23000).
Проверка по архиву на выявление слабых паролей.
Установка пароля на базу данных пользователем.
Скрывать пароли знаками.
Ведет запись необходимой информации, которая понадобится в интернете: Логин, Пароль, адрес Web-страницы, Mail-адреса, комментарии.
Хранит информацию об интересующем человеке: Фамилия, Имя, адрес, телефоны, почта и т.д.
Два варианта настройки Buckap программы.
Вся информация храниться в одном файле, данный файл защищен от прямого доступа.
Неограниченное создание групп. Редактирование и удаление группы.
Установка и замена иконки для группы.
Перемещение записей по группам.
Неограниченное количество создания Web-ссылок, E-Mail-ссылок, номеров телефона и т.д.
Функция быстрого вызова записанной веб-страницы или вызов Mail -программы.
Копирования данных в буфер обмена в один клик.
Интерактивный поиск данных.
Сортировка данных по алфавиту и обратно.
Что нового в PASSGOLD 4.0?
Расширены поля
Установлен Splitter
Добавлена подсказка к поролю
Изменен дизайн программы
Групповое удаление Log файлов
Настраиваемый размер формы
Переадресcация Email
Локализация программы на 9 языков (Русский, Английский, Немецкий, Белорусский, Украинский, Азербайджанский, Армянский, Казахский, Таджикский)