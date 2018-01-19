PASSGOLD для Windows

PASSGOLD 4.0

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4.73 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.73 из 5
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PassGold - программа для хранения паролей, адресов, логинов, web адресов и других записей. Имеет несколько степеней защиты, в том числе от кейлогеров SpyWare и распознавание слабых паролей. Использует наиболее стойкие криптоключи существующие на сегодняшний день. Автоматически делает Backup базы данных в формат ZIP.

Функции:

  • Очистка буфера обмена (защита от SpyWare).
  • Виртуальная клавиатура (защита от Keylogger).
  • Генератор пароля.
  • Определение степени надежности пароля.
  • Архив самых слабых паролей (более 23000).
  • Проверка по архиву на выявление слабых паролей.
  • Установка пароля на базу данных пользователем.
  • Скрывать пароли знаками.
  • Ведет запись необходимой информации, которая понадобится в интернете: Логин, Пароль, адрес Web-страницы, Mail-адреса, комментарии.
  • Хранит информацию об интересующем человеке: Фамилия, Имя, адрес, телефоны, почта и т.д.
  • Два варианта настройки Buckap программы.
  • Вся информация храниться в одном файле, данный файл защищен от прямого доступа.
  • Неограниченное создание групп. Редактирование и удаление группы.
  • Установка и замена иконки для группы.
  • Перемещение записей по группам.
  • Неограниченное количество создания Web-ссылок, E-Mail-ссылок, номеров телефона и т.д.
  • Функция быстрого вызова записанной веб-страницы или вызов Mail -программы.
  • Копирования данных в буфер обмена в один клик.
  • Интерактивный поиск данных.
  • Сортировка данных по алфавиту и обратно.
Что нового в PASSGOLD 4.0?
  • Расширены поля
  • Установлен Splitter
  • Добавлена подсказка к поролю
  • Изменен дизайн программы
  • Групповое удаление Log файлов
  • Настраиваемый размер формы
  • Переадресcация Email
  • Локализация программы на 9 языков (Русский, Английский, Немецкий, Белорусский, Украинский, Азербайджанский, Армянский, Казахский, Таджикский)
Скриншоты PASSGOLD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 271
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Пароли
ТОП-сегодня раздела "Защита данных"
 

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Отзывы о программе PASSGOLD

Den про PASSGOLD 3.0 [27-12-2017]

Класная программа. Пользуюсь давно. Ни чего лишнего. Прикалывает то, что всю программу можно носить на флешке, и не куда не устанавливать, ну и конечно что на халяву:)
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Андрей про PASSGOLD 3.0 [25-12-2017]

Программой пользуюсь года три, все устраивает. Спасибо за новую версию.
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