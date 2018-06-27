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Opera Mini 35.0.2254.127755 для Android Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик Opera 46.3.2246.127744 для Android Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и Яндекс.Браузер 18.4.1.488 для Android Яндекс.Браузер – заблокирует назойливую рекламу и предупредит пользователя об опасности посещения некоторых сайтов. Большой список дополнений помогут настроить