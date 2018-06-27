Opera для Android

Opera 47.0.2248.128519 Beta для Android

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Описание Opera 47.0.2248.128519 Beta для AndroidОписание   Скачать Opera 47.0.2248.128519 Beta для AndroidСКАЧАТЬ (60,77 Мб) Скриншоты Opera 47.0.2248.128519 Beta для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Opera 47.0.2248.128519 Beta для AndroidСтатистика   Отзывы о Opera 47.0.2248.128519 Beta для AndroidОтзывы (12)  
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4.06 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.06 из 5
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Opera для Android - популярный браузер для Android, объединяющий версии Opera Mini и Opera Mobile. С помощью программы веб-страницы будут открываться максимально быстро, даже при отсутствии связи 3G. Благодаря Экспресс-панели любимые страницы будут всегда под рукой и открываться в один "клик", а встроенный менеджер загрузок облегчит открытие/сохранение медиафайлов.

Требуется ОС Android 4.0 и выше.

Что нового в Opera 47.0.2248.128519 Beta для Android?
  • различные улучшения в работе программы
Скриншоты Opera:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 82 219
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Opera отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Opera

сергей про Opera для Android 24.0.1565.82367 Beta [07-09-2014]

херня полная.
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слава про Opera для Android 24.0.1565.81521 Beta [20-08-2014]

puffin 7.1.504 полет норм.пишу с него
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Александр про Opera для Android 19.0.1340.69518 Beta [22-01-2014]

Самая тихая черепаха а не опера загубили полностью такой был браузер раньше.
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anonim про Opera для Android 16.0.1212.63537 Beta [30-09-2013]

Докачка файлов есть???!!!'??!?'?????????????????¿?¿¿¿¿''?????????????
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stand65 про Opera для Android 16.0.1212.63537 Beta [14-09-2013]

Opera для Android 16.0.1212.63537 Beta
Памяти жрет немерянно, снес нафиг
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