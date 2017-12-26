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Freemore FLAC to MP3 Converter для Windows

Freemore FLAC to MP3 Converter December 11, 2017

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Описание Freemore FLAC to MP3 Converter December 11, 2017Описание   Скачать Freemore FLAC to MP3 Converter December 11, 2017СКАЧАТЬ (1,62 Мб) Скриншоты Freemore FLAC to MP3 Converter December 11, 2017Скриншоты (2)   Статистика Freemore FLAC to MP3 Converter December 11, 2017Статистика   Отзывы о Freemore FLAC to MP3 Converter December 11, 2017Отзывы (2)  
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Freemore FLAC to MP3 Converter - бесплатный и шустрый аудиоконвертер с помощью которого можно быстро и легко осуществлять пакетное преобразование FLAC файлов в формат MP3.

Присутствует возможность извлечения аудиодорожек из видео, имеются различные предустановленные пресеты, позволяющие конвертировать аудио для различных портативных мультимедийных устройств, как например iPod, iPhone, iPad, Apple TV, PSP, Mobile Phone, Android и др.

Скриншоты Freemore FLAC to MP3 Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 123
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Freemore FLAC to MP3 Converter

Алексей про Freemore FLAC to MP3 Converter January 23, 2017 [24-12-2017]

Отличная программа. Использовал для конвертирования альбома из flac в mp3 (помимо mp3 есть и другие форматы). Теги подхватила, обложки треков скопировала. Интуитивно понятный интерфейс.
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Дмитрий про Freemore FLAC to MP3 Converter January 23, 2017 [07-09-2017]

Прога норм, но при установке пытается впарить левую прогу, надо быть внимательным и снять галочку.
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