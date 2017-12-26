Freemore FLAC to MP3 Converter - бесплатный и шустрый аудиоконвертер с помощью которого можно быстро и легко осуществлять пакетное преобразование FLAC файлов в формат MP3.

Присутствует возможность извлечения аудиодорожек из видео, имеются различные предустановленные пресеты, позволяющие конвертировать аудио для различных портативных мультимедийных устройств, как например iPod, iPhone, iPad, Apple TV, PSP, Mobile Phone, Android и др.