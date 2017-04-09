CutePDF Writer для Windows

CutePDF Writer 3.1

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Описание CutePDF Writer 3.1Описание   Скачать CutePDF Writer 3.1СКАЧАТЬ (2,7 Мб) Скриншоты CutePDF Writer 3.1Скриншоты (2)   Статистика CutePDF Writer 3.1Статистика   Отзывы о CutePDF Writer 3.1Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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CutePDF Writer - бесплатная программа для создания PDF-файлов. Не имеет графического интерфейса, устанавливается в систему как виртуальный принтер, благодаря чему создавать PDF-файлы можно в любой программе, где есть функция печати. Отличается высокой скоростью конвертирования и качеством готового PDF-документа.

Что нового в CutePDF Writer 3.1?
  • Исправлены ошибки.
  • Добавлена поддержка для 32-битных и 64-битных Windows 8, 8.1, Windows 10.
  • Добавлена поддержка для 32-битной и 64-битной GPL GS.
  • Бесшовно интегрируется с CutePDF Professional.
  • Работает с последней версией Ghostscript.
  • Ghostscript можно загрузить и установить отдельно.
Скриншоты CutePDF Writer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 445
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
 Вирусов нет в CutePDF Writer 3.0.0.8 ( 3 Ноябрь 2014)

Отзывы о программе CutePDF Writer

Алексей про CutePDF Writer 3.0.0.8 [27-05-2015]

Из всех популярных pdf-принтеров (виртуальных) которые я смотрел со 100% положительным результатом победил именно этот! Даже из нестандартных приложений печать идет (формируется файл PDF) копия такого-же вида как если выводить на печать на обычный принтер. Рекламных модулей никаких нет. Устанавливается быстро и никакого мусора за собой не тащит. Пять балов из пяти!
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