Adobe Reader 11.0 Ru / 2015.020.20039 Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации страниц и др. Кроме этого позволяет интегрировать в документ текст, графику и медиа элементы Foxit Reader 8.2.1.6871 Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов WinScan2PDF 3.41 WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего их сохранения на ПК в формате PDF

ABBYY FineReader 14.0 / 10.0 Home FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов и настроек для работы с различными типами PDF. Поддерживает 192 языка Free PDF to Word Converter 5.1.0.383 Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков, диаграмм, шрифтов и стиля форматирования. Присутствует поддержка всех версий MS Word PDF-XChange Viewer 2.5.321.0 PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и быстродействие