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5 Freemore DVD Copy - бесплатная программа, которая предназначена для копирования DVD, HD DVD и Blu-Ray дисков и их конвертации в наиболее популярные видео форматы, как например MP4, AVI, MPEG, MP4, WMV, 3GP, FLV, MOV и др., а также извлечения аудиодорожек из видео и сохранения в WAV, MP3, WMA, OGG, AAC и пр. Присутствуют встроенные профили для различных портативных устройств, включая iPod, iPhone, iPad, Apple TV, PSP, Android и др., имеется функция предварительного просмотра, настройка параметров выходного файла, поддерживается пакетная обработка файлов и многое другое.