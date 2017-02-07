Freemore DVD Copy для Windows

Freemore DVD Copy January 24, 2017

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Описание Freemore DVD Copy January 24, 2017Описание   Скачать Freemore DVD Copy January 24, 2017СКАЧАТЬ (1,39 Мб) Скриншоты Freemore DVD Copy January 24, 2017Скриншоты (2)   Статистика Freemore DVD Copy January 24, 2017Статистика   Отзывы о Freemore DVD Copy January 24, 2017Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Freemore DVD Copy - бесплатная программа, которая предназначена для копирования DVD, HD DVD и Blu-Ray дисков и их конвертации в наиболее популярные видео форматы, как например MP4, AVI, MPEG, MP4, WMV, 3GP, FLV, MOV и др., а также извлечения аудиодорожек из видео и сохранения в WAV, MP3, WMA, OGG, AAC и пр. Присутствуют встроенные профили для различных портативных устройств, включая iPod, iPhone, iPad, Apple TV, PSP, Android и др., имеется функция предварительного просмотра, настройка параметров выходного файла, поддерживается пакетная обработка файлов и многое другое.

Скриншоты Freemore DVD Copy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 563
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКопирование - Конверторы
 Вирусов нет в Freemore DVD Copy 3.2.1 (16 Март 2013)

Отзывы о программе Freemore DVD Copy

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