Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 Freemore CD Burner Ripper - бесплатная программа для копирования треков с аудио CD, извлечения аудиодорожек из видео DVD, а также записи CD-дисков из различных аудиофайлов, включая MPEG Layer 3 (MP3), Ogg Vorbis (OGG), Windows Media (WMA) и WAV. Присутствует возможность работы с ISO образами, создание загрузочных дисков, поддерживается пакетная обработка файлов и многое другое. Кроме того программа умеет работать с различными типами носителей, как например CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-RE (Blu-Ray) и пр.