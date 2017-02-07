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Freemore CD Burner Ripper для Windows

Freemore CD Burner Ripper January 25, 2017

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Описание Freemore CD Burner Ripper January 25, 2017Описание   Скачать Freemore CD Burner Ripper January 25, 2017СКАЧАТЬ (1,39 Мб) Скриншоты Freemore CD Burner Ripper January 25, 2017Скриншоты (2)   Статистика Freemore CD Burner Ripper January 25, 2017Статистика   Отзывы о Freemore CD Burner Ripper January 25, 2017Отзывы (0)  
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Freemore CD Burner Ripper - бесплатная программа для копирования треков с аудио CD, извлечения аудиодорожек из видео DVD, а также записи CD-дисков из различных аудиофайлов, включая MPEG Layer 3 (MP3), Ogg Vorbis (OGG), Windows Media (WMA) и WAV. Присутствует возможность работы с ISO образами, создание загрузочных дисков, поддерживается пакетная обработка файлов и многое другое. Кроме того программа умеет работать с различными типами носителей, как например CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-RE (Blu-Ray) и пр.

Скриншоты Freemore CD Burner Ripper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 022
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Копирование
 Вирусов нет в Freemore CD Burner Ripper 4.2.1 (18 Март 2013)

Отзывы о программе Freemore CD Burner Ripper

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