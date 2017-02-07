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Freemore DVD Cteator для Windows

Freemore DVD Cteator January 23, 2017

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Описание Freemore DVD Cteator January 23, 2017Описание   Скачать Freemore DVD Cteator January 23, 2017СКАЧАТЬ (1,39 Мб) Скриншоты Freemore DVD Cteator January 23, 2017Скриншоты (2)   Статистика Freemore DVD Cteator January 23, 2017Статистика   Отзывы о Freemore DVD Cteator January 23, 2017Отзывы (0)  
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Freemore DVD Cteator - бесплатная программа, которая позволяет создавать мультимедийные диски для последующего просмотра на домашних DVD проигрывателях. Имеются инструменты для извлечения аудиодорожек из видео, присутствует возможность работы с ISO образами, создание загрузочных дисков, поддерживается пакетная обработка файлов и многое другое. Кроме того программа умеет работать с различными типами носителей, как например CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-RE (Blu-Ray) и пр.

Скриншоты Freemore DVD Cteator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 440
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Копирование
 Вирусов нет в Freemore DVD Cteator 4.2.1 (18 Март 2013)

Отзывы о программе Freemore DVD Cteator

Admin

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