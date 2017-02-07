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5 Freemore DVD Cteator - бесплатная программа, которая позволяет создавать мультимедийные диски для последующего просмотра на домашних DVD проигрывателях. Имеются инструменты для извлечения аудиодорожек из видео, присутствует возможность работы с ISO образами, создание загрузочных дисков, поддерживается пакетная обработка файлов и многое другое. Кроме того программа умеет работать с различными типами носителей, как например CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-RE (Blu-Ray) и пр.