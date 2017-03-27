Advanced Renamer для Windows

Advanced Renamer 3.76

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Описание Advanced Renamer 3.76Описание   Скачать Advanced Renamer 3.76СКАЧАТЬ (10,31 Мб) Скриншоты Advanced Renamer 3.76Скриншоты (5)   Статистика Advanced Renamer 3.76Статистика   Отзывы о Advanced Renamer 3.76Отзывы (6)  
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4.54 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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Advanced Renamer - удобная программа для пакетного переименования файлов и папок. Утилита предлагает 14 способов переименования, с помощью которых можно изменять имена, атрибуты, метки и т.п. Файлы могут быть скопированы и перемещены в новые каталоге на основе заданного алгоритма.

Возможности программы:

  • Переименование одновременно любого количества файлов.
  • Функция предварительного просмотра результатов.
  • Построение новых имен файла путем добавления, удаления, замены, изменения регистра или давать файлам новое имя на основании известной информации о файле.
  • Переименования текстовых, графических, музыкальных и видео файлов.
  • Массовое редактирование тегов MP3-файлов.
  • Переименование GPS-данных. Добавление названия города и страны, координаты.
  • Теги для переименования телевизионных сериалов.
  • Гибкие фильтры и настройки для переименования.
  • Если при переименовании произошла ошибка, можно сделать откат.
  • Импорт файлов CSV.
Что нового в Advanced Renamer 3.76?
  • Добавлены новые функции
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Advanced Renamer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 8 680
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереименование файлов

Отзывы о программе Advanced Renamer

Українець про Advanced Renamer 3.72 [10-04-2016]

Згоден з усіма позитивними відгуками щодо програми Advanced Renamer,- дуже необхідна і зручна утиліта у своєму класі, та ще й до того ж - безкоштовна. Розробникам програми велика подяка за альтруістичну працю для людей. Слава Україні!
1 | 1 | Ответить

Владимир про Advanced Renamer 3.68 [26-11-2015]

Народ, а сколько файлов она за раз может переименовать?
| 3 | Ответить

вадим про Advanced Renamer 3.65 [23-03-2015]

Я тоже перепробовал много программ эта очень понравилась.
1 | | Ответить

Андрей про Advanced Renamer 3.64 [16-09-2014]

Очень помогла программа. Сумела отсортировать и переименовать по альбому и году в ID3.
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гостья про Advanced Renamer 3.64 [12-06-2014]

классная! спасибо)
3 | | Ответить

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