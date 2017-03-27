ReNamer 6.6

ReNamer - функциональный инструмент для переименования файлов и папок. Поддерживает работу с ID3v1, ID3v2, EXIF, OLE, AVI, MD5, CRC32 и SHA1, дает возможность изменять префиксы/суффиксы, заменять части слова, изменять расширение файлов и многое другое

FileDate Changer 1.1

FileDate Changer - небольшая бесплатная утилита, позволяющая изменять дату и время создания, изменения или последнего открытия любого файла в Вашей операционной системе

fb2Renamer 1.1

fb2Renamer - крошечная программа для автоматического переименования электронных книг в формате .fb2