Freemore Scan to PDF для Windows

Freemore Scan to PDF January 18, 2017

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Описание Freemore Scan to PDF January 18, 2017Описание   Скачать Freemore Scan to PDF January 18, 2017СКАЧАТЬ (1,38 Мб) Скриншоты Freemore Scan to PDF January 18, 2017Скриншоты (1)   Статистика Freemore Scan to PDF January 18, 2017Статистика   Отзывы о Freemore Scan to PDF January 18, 2017Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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Freemore Scan to PDF - бесплатная программа, с помощью которой пользователь может без проблем создавать PDF файлы из отсканированных документов, а также конвертировать различные графические изображения (JPEG, PNG, GIF, BMP и т.д.) в формат PDF. Присутствует встроенный редактор, функция предварительного просмотра, возможность отправки готового PDF файла по электронной почте, защита PDF документов при помощи пароля и многое другое. Поддерживаются такие популярные графические форматы, как например JPG/JPEG, TIF, TIFF, BMP, GIF, PNG, EMF, WMF, JPE, ICO, JFIF, PCX, PSD, PCD, TGA и др.

Скриншоты Freemore Scan to PDF:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 252
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - PDF
 Вирусов нет в Freemore Scan to PDF 4.2.1 (20 Март 2013)

Отзывы о программе Freemore Scan to PDF

Максим про Freemore Scan to PDF 4.2.1 [02-12-2013]

Подхватила без проблем автоматическую подачу оригинала в сканер причем двустороннюю, без проблем отсканила в ПДФ, при установке нещадно ломится в интернет выдает кучу ошибок но встала без проблем и работает! В джепег нет возможности сохранить :(
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