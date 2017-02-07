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5 Freemore Scan to PDF - бесплатная программа, с помощью которой пользователь может без проблем создавать PDF файлы из отсканированных документов, а также конвертировать различные графические изображения (JPEG, PNG, GIF, BMP и т.д.) в формат PDF. Присутствует встроенный редактор, функция предварительного просмотра, возможность отправки готового PDF файла по электронной почте, защита PDF документов при помощи пароля и многое другое. Поддерживаются такие популярные графические форматы, как например JPG/JPEG, TIF, TIFF, BMP, GIF, PNG, EMF, WMF, JPE, ICO, JFIF, PCX, PSD, PCD, TGA и др.