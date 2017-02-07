Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter - бесплатный и простой в работе конвертер PDF файлов в графические (JPG, PNG, BMP, TIF, GIF и др.) форматы. присутствует возможность редактирования метаданных (например заголовок, автор, ключевые слова и пр.), изменения положения содержимого документа, функция предварительного просмотра, парольная защита и многое другое. Конвертировать можно как весь документ, так и отдельные страницы.
Polat про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [10-10-2015]
У меня все работает, ОС 7, так что ОГРОМНОЕ спасибо Разработчикам! | | Ответить
asdf про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [09-07-2015]
согласен с первым отзывом -- прога своеобразная, для просмотра пдф и конвертации по одному файлу за раз. При установке и при эксплуатации настоятельно рекомендую ОТКЛЮЧИТЬ ИНТЕРНЕТ ходит погостям не спрашивая!!! | | Ответить
Сергей про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [19-12-2014]
сказать что отстой! - совесть не позволяет - вроде бы работает, но очень хочется после установки и пробной конвертации
Когда ставит - цепляет кучу всего, правда спрашивает. Но если на автомате клацать "разрешить", потом вычищать приходиться
сама конвертация - без нареканий, но конвертирует по 1 файлу, имя файла уникальное, кидает в отдельную папку.
Когда конвертируешь много файлов, программа очень неудобная | 1 | Ответить
Garry про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [23-12-2013]
Не качайте и не ставьте это - под ХР софт нерабочий, плюс ещё отсылает какие-то галимые анкеты. 1 | | Ответить