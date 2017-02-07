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Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter для Windows

Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter January 18, 2017

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Описание Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter January 18, 2017Описание   Скачать Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter January 18, 2017СКАЧАТЬ (1,39 Мб) Скриншоты Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter January 18, 2017Скриншоты (1)   Статистика Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter January 18, 2017Статистика   Отзывы о Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter January 18, 2017Отзывы (8)  
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3.99 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.99 из 5
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Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter - бесплатный и простой в работе конвертер PDF файлов в графические (JPG, PNG, BMP, TIF, GIF и др.) форматы. присутствует возможность редактирования метаданных (например заголовок, автор, ключевые слова и пр.), изменения положения содержимого документа, функция предварительного просмотра, парольная защита и многое другое. Конвертировать можно как весь документ, так и отдельные страницы.

Скриншоты Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)13 / 22 860
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Конверторы
 Вирусов нет в Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 (21 Март 2013)

Отзывы о программе Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter

Дмитрий про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [03-02-2017]

Софт говно
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Polat про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [10-10-2015]

У меня все работает, ОС 7, так что ОГРОМНОЕ спасибо Разработчикам!
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asdf про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [09-07-2015]

согласен с первым отзывом -- прога своеобразная, для просмотра пдф и конвертации по одному файлу за раз. При установке и при эксплуатации настоятельно рекомендую ОТКЛЮЧИТЬ ИНТЕРНЕТ ходит погостям не спрашивая!!!
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Сергей про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [19-12-2014]

сказать что отстой! - совесть не позволяет - вроде бы работает, но очень хочется после установки и пробной конвертации

Когда ставит - цепляет кучу всего, правда спрашивает. Но если на автомате клацать "разрешить", потом вычищать приходиться

сама конвертация - без нареканий, но конвертирует по 1 файлу, имя файла уникальное, кидает в отдельную папку.
Когда конвертируешь много файлов, программа очень неудобная
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Garry про Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter 4.2.1 [23-12-2013]

Не качайте и не ставьте это - под ХР софт нерабочий, плюс ещё отсылает какие-то галимые анкеты.
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