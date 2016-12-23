VIPPIE - мобильное приложение для Android-смартфонов, которое предоставляет широкие возможности для бесплатного общения между пользователями. Программа позволяет совершать звонки (в том числе и видео звонки), обмениваться текстовыми сообщениями и мультимедийными файлами.

Также присутствует возможность проведения аудио конференций, имеется функция переадресации вызовов, режима ожидания и голосовой почты. Кроме всего перечисленного в VIPPIE есть отчеты о доставке текстовых сообщения, поддерживаются PUSH-уведомления и многое другое.