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VIPPIE для Android

VIPPIE 3.1.3 для Android

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Описание VIPPIE 3.1.3 для AndroidОписание   Скачать VIPPIE 3.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (20,22 Мб) Скриншоты VIPPIE 3.1.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика VIPPIE 3.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о VIPPIE 3.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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VIPPIE - мобильное приложение для Android-смартфонов, которое предоставляет широкие возможности для бесплатного общения между пользователями. Программа позволяет совершать звонки (в том числе и видео звонки), обмениваться текстовыми сообщениями и мультимедийными файлами.

Также присутствует возможность проведения аудио конференций, имеется функция переадресации вызовов, режима ожидания и голосовой почты. Кроме всего перечисленного в VIPPIE есть отчеты о доставке текстовых сообщения, поддерживаются PUSH-уведомления и многое другое.

Что нового в VIPPIE 3.1.3 для Android?
  • Улучшения и исправления ошибок.
Скриншоты VIPPIE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 852
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - Телефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры
 Программа VIPPIE отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе VIPPIE

Admin

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