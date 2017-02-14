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5 WonderFox DVD Video Converter - удобный конвертер всех наиболее популярных форматов видео и DVD-фильмов. Имеется возможность преобразования видео в форматы, оптимизированные для воспроизведения на различных портативных устройствах, как например iPad, iPhone, iPod, Apple TV, BlackBerry, Sumsung, Nexus, HTC, Nokia, Microsoft Surface, XBox, Zune и др. (всего более 100 мобильных устройств). Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно добавлять различные эффекты, объединять и резать видео и пр. Поддерживается пакетная обработка файлов.