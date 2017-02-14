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WonderFox DVD Video Converter для Windows

WonderFox DVD Video Converter 11.2

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Описание WonderFox DVD Video Converter 11.2Описание   Скачать WonderFox DVD Video Converter 11.2СКАЧАТЬ (53,66 Мб) Скриншоты WonderFox DVD Video Converter 11.2Скриншоты (4)   Статистика WonderFox DVD Video Converter 11.2Статистика   Отзывы о WonderFox DVD Video Converter 11.2Отзывы (1)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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WonderFox DVD Video Converter - удобный конвертер всех наиболее популярных форматов видео и DVD-фильмов. Имеется возможность преобразования видео в форматы, оптимизированные для воспроизведения на различных портативных устройствах, как например iPad, iPhone, iPod, Apple TV, BlackBerry, Sumsung, Nexus, HTC, Nokia, Microsoft Surface, XBox, Zune и др. (всего более 100 мобильных устройств). Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно добавлять различные эффекты, объединять и резать видео и пр. Поддерживается пакетная обработка файлов.

Скриншоты WonderFox DVD Video Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 519
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Конверторы

Отзывы о программе WonderFox DVD Video Converter

111 про WonderFox DVD Video Converter 6.4 [03-06-2014]

Непонятно как сохранить на ПК отредактированное видео... мне нужно было просто перевернуть - редактор справился
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