WonderFox DVD Ripper - программа для копирования DVD-дисков с возможностью конвертирования в различные аудио и видео форматы, включая HD AVI, HD MP4, HD MOV, FLV, HD WMV, AVI, MP4, VOB, MKV, WMV, MPEG, MP3, OGG, FLAC, MKA, WMA и пр. Имеется возможность преобразования видео в форматы, оптимизированные для воспроизведения на различных портативных устройствах, как например iPad, iPhone, iPod, Apple TV, BlackBerry, Sumsung, Nexus, HTC, Nokia, Microsoft Surface, XBox, Zune и др. (всего более 100 мобильных устройств). Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно добавлять различные эффекты, объединять и резать видео и пр. Поддерживается пакетная обработка файлов.