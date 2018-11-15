WonderFox DVD Ripper для Windows

WonderFox DVD Ripper 12.0

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Описание WonderFox DVD Ripper 12.0Описание   Скачать WonderFox DVD Ripper 12.0СКАЧАТЬ (48,64 Мб) Скриншоты WonderFox DVD Ripper 12.0Скриншоты (3)   Статистика WonderFox DVD Ripper 12.0Статистика   Отзывы о WonderFox DVD Ripper 12.0Отзывы (0)  
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WonderFox DVD Ripper - программа для копирования DVD-дисков с возможностью конвертирования в различные аудио и видео форматы, включая HD AVI, HD MP4, HD MOV, FLV, HD WMV, AVI, MP4, VOB, MKV, WMV, MPEG, MP3, OGG, FLAC, MKA, WMA и пр. Имеется возможность преобразования видео в форматы, оптимизированные для воспроизведения на различных портативных устройствах, как например iPad, iPhone, iPod, Apple TV, BlackBerry, Sumsung, Nexus, HTC, Nokia, Microsoft Surface, XBox, Zune и др. (всего более 100 мобильных устройств). Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно добавлять различные эффекты, объединять и резать видео и пр. Поддерживается пакетная обработка файлов.

Скриншоты WonderFox DVD Ripper:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 139
Разработчик
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Категории программыГрабберы, Рипперы - Конверторы - Редакторы
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Отзывы о программе WonderFox DVD Ripper

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